Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


03 Haziran 2023 13:42
istifa vermeden isten ayrilmak

merhaba ben kurumsal bir şirkette çalisiyordum. gecen gun is yeri mudurunu arayarak istifa ettigimi bildirdim ancak yazili olarak dilekce vermem gerekiyormus ben de sehir disindayim ne yapmam gerekir

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