Başöğretmenlik yetkileri

Bizim okulda ayrı bir oda oluşturdular başöğretmenler için. Dolapları falan daha büyük ve özel. Ayrı masaları, çay setleri falan var. Daha ne olsun.

Bizim okulda ayrı bir oda oluşturdular başöğretmenler için. Dolapları falan daha büyük ve özel. Ayrı masaları, çay setleri falan var. Daha ne olsun.