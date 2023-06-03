Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Haziran 2023 14:19
Başöğretmenlik yetkileri

Ünvan verildiğinde yetki ve sorumluluk tanımı da yapılsa daha isabetli olmaz mı? Okul vizyonu ve misyonu geliştirme..., planlama...Liderlik gibi...


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Haziran 2023 15:54
Bizim okulda ayrı bir oda oluşturdular başöğretmenler için. Dolapları falan daha büyük ve özel. Ayrı masaları, çay setleri falan var. Daha ne olsun.

FATİH0606
Memur
03 Haziran 2023 16:24
Arkadaşlar dik durun sınava filan girmeyin. Öyle uzmanlıkta başöğretmenlikte maaş artışı dışında başka birşey yok.

ercanizma
Memur
03 Haziran 2023 16:27

Başöğretmen hafta da en fazla 10 saat derse girer. Diğerlerine ise danışmanlık yapar. Uzman ya da ye


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Haziran 2023 17:49

2003'ten beri böyle kötü öneri duymadım ...


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2023 18:37

Şimdi mesele bu unvanları kadroya dönüştürmek olmalıdır! Bu unvanları kadro olarak vereceksin ki vatandaş emekli olduğunda nimetlerinden yararlanabilsin! Öyle ya kimisi uzmanlıktan kimisi başöğretmenlikten emekli olur. Tıpkı üniversitedeki öğretim üyeleri gibi! Kariyer sistemi böyle olur. Şimdi yeni bakanımızdan bunu bekliyoruz!


Kuskusuz
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 19:20

O iş bitti hocam... Bundan sonraki direniş enayilige giriyor.;)))

FATİH0606, 6 saat önce
Arkadaşlar dik durun sınava filan girmeyin. Öyle uzmanlıkta başöğretmenlikte maaş artışı dışında başka birşey yok.
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