Genel Atama ve Cuma Yanılgısı

Siz ne yapıyorsunuz kardeşim de temmuz a kaldı millet in evi başına yıkıldı yıkılmayanin ağır hasar aldı başına gelmeyen asla anlayamaz Allah dusmanima vermesin sizin elinizde olmadığını da biliyorum nihayetinde herşey talimatla oluyor ama evrak işini bitirmedik demek olmuyor su içinde bulunduğumuz durumda

Siz ne yapıyorsunuz kardeşim de temmuz a kaldı millet in evi başına yıkıldı yıkılmayanin ağır hasar aldı başına gelmeyen asla anlayamaz Allah dusmanima vermesin sizin elinizde olmadığını da biliyorum nihayetinde herşey talimatla oluyor ama evrak işini bitirmedik demek olmuyor su içinde bulunduğumuz durumda

qluivert, 5 saat önce Temmuz diye yırtınıyoruz adamlar inanmamakta ısrar ediyor :) tayin evraklarını yapan biziz millet akgezen karagezen peşine gidiyor:) daha çok beklerler