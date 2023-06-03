Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 14:34
Genel Atama ve Cuma Yanılgısı

Tayinler Cuma günü açıklanır şeklinde bir yanılgı oluşmuş forumda. Dün bu yüzden beklenti çok yüksekti. Şimdi gelecek cuma'ya odaklanmışlar. Ancak son 15 yılın istatistiklerine baktığınızda yalnızca 6 kere cuma günü açıklanmış. 5 kere pazartesi var mesela. Hafta içi salı çarşamba açıklanan seneler var. Yanlış algı oluştuğu zaman insanlar beklentiye giriyor o yüzden yazdım. Temmuz herkese mutluluklar getirsin


qluivert
Aday Memur
03 Haziran 2023 17:21
Temmuz diye yırtınıyoruz adamlar inanmamakta ısrar ediyor :) tayin evraklarını yapan biziz millet akgezen karagezen peşine gidiyor:) daha çok beklerler

yenipolispolice
Aday Memur
03 Haziran 2023 17:55
Siz ne yapıyorsunuz kardeşim de temmuz a kaldı millet in evi başına yıkıldı yıkılmayanin ağır hasar aldı başına gelmeyen asla anlayamaz Allah dusmanima vermesin sizin elinizde olmadığını da biliyorum nihayetinde herşey talimatla oluyor ama evrak işini bitirmedik demek olmuyor su içinde bulunduğumuz durumda
qluivert, 5 saat önce
Temmuz diye yırtınıyoruz adamlar inanmamakta ısrar ediyor :) tayin evraklarını yapan biziz millet akgezen karagezen peşine gidiyor:) daha çok beklerler

Cimbomlu1
Şef
03 Haziran 2023 18:05
Temmuz deyip sürekli forumda tayin konularına bakıyorsun . madem temmuz kesin sana göre bakma o zaman temmuzda gel söyle ben temmuzda demiştim diye. sürekli temmuz demen de mantık yok
qluivert, 5 saat önce
Temmuz diye yırtınıyoruz adamlar inanmamakta ısrar ediyor :) tayin evraklarını yapan biziz millet akgezen karagezen peşine gidiyor:) daha çok beklerler

qluivert
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:23
Yardımcı olmak için yazıyoruz dostum , yazmayınca da yazmadı diyorsunuz . Akşam 21.00 da açıklanacak desem tapacak adamlar var forumda . Duyması gerekeni değil duymak istediklerini söyleyince hemen mürid olup tapınmaya başlıyorlar
Cimbomlu1, 4 saat önce
Temmuz deyip sürekli forumda tayin konularına bakıyorsun . madem temmuz kesin sana göre bakma o zaman temmuzda gel söyle ben temmuzda demiştim diye. sürekli temmuz demen de mantık yok
Toplam 4 mesaj

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