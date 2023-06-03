Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


03 Haziran 2023 14:44
5510 değişecek mi
Bunla ilgili çalışmalar var mı

wiseelit
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:19

memur düşmanı bir hükümetin öldürdüğü memuru tekrar diriltmesi sizce olağan görünüyor mu

Toplam 1 mesaj

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