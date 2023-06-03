KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 14:44
2. Merkezi de atanma şansım nedir?

Bölümüm uluslararasi ticaret lisans . P3 80.3 atama şansım nedir sizce?


lojistikci61
03 Haziran 2023 16:45

kontenjan iyi olursa atanırsınız büyük ihtimal


Ackgz3
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:38

Umarimm

lojistikci61, 5 saat önce

kontenjan iyi olursa atanırsınız büyük ihtimal

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