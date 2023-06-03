2019 akademik teşvik başvurusu (2023)

Sayın hocalarım, malum süreçte yeniden başvuru yapılarak hakedenlerin ödemesi almasi durumu ortaya çıktı. Benim öğrendiğim kadarıyla o yıla ait katsayı üzerinden tek seferde ödeme yapılacakmış. Ancak zaman içindeki gecikme için ödeme yapılmayacakmıs. Sizlerin bu konuda bilginiz var mı?

Sayın hocalarım, malum süreçte yeniden başvuru yapılarak hakedenlerin ödemesi almasi durumu ortaya çıktı. Benim öğrendiğim kadarıyla o yıla ait katsayı üzerinden tek seferde ödeme yapılacakmış. Ancak zaman içindeki gecikme için ödeme yapılmayacakmıs. Sizlerin bu konuda bilginiz var mı?