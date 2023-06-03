Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


03 Haziran 2023 14:52
2019 akademik teşvik başvurusu (2023)
Sayın hocalarım, malum süreçte yeniden başvuru yapılarak hakedenlerin ödemesi almasi durumu ortaya çıktı. Benim öğrendiğim kadarıyla o yıla ait katsayı üzerinden tek seferde ödeme yapılacakmış. Ancak zaman içindeki gecikme için ödeme yapılmayacakmıs. Sizlerin bu konuda bilginiz var mı?

şiraze34
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:22

3 yıl öncenin parasıyla ödeyeceklerse hiç uğraştırmasalardı. Para pul olmuş tek seferde ödense ne olur ? İlla bunun haksız olduğu da mı mahkemeye verilmeli ?


ekon101
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:24
Hocam kesinlikle haklisiniz. Bizim mutemet bu şekilde yapılacağını söyledi.
şiraze34, 4 saat önce

3 yıl öncenin parasıyla ödeyeceklerse hiç uğraştırmasalardı. Para pul olmuş tek seferde ödense ne olur ? İlla bunun haksız olduğu da mı mahkemeye verilmeli ?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmeler2022 Ekim Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriAdayın başvurusu donduruldu50d 33a kadro problemleri2023 Akademik Kadro İzinleriProf, doçent ve dr. öğrt. üyesi maaşlarıÖğretim görevlisi olarak yer değiştirdim yolluk alma hakkım var mı2019 akademik teşvik başvurusu (2023)TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu

Sözlük

gelgeç gönüllü 1 yapay zeka 1 vitruvius adamı 1 31 mayıs 2023 ufo açıklaması 2 Tasavvuf 1 seçimden sonraki ilk sözleri 2 hibirlik 1 Cerrahpaşa 1 taam 1 ödeme emri 1

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi