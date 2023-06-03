Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 14:55
Öğretmen emniyet lojmaninda

Merhaba kıymetli emniyet mensubu arkadaşlar .10 yıllık mebde öğretmenim eşim İzmir merkeze atandı ben de eş durumuyla İzmir'e tayin olacağım. Malumunuz üzerine kiralar bir memur maaşı kadar İzmir mekezde. Sorum şu ogretmenlerin emniyet lojmanlarında kalmasinda genel tutum nedir? Boş yer varsa verirler mi , emniyet çalışanları kolaylık sağlar mı , hayatımda hiç lojmanda kalmadım kiralar nedir ? Simdikteb tesekkurler


akbey aslan
Memur
03 Haziran 2023 15:11
Kalamazsın çünkü teşkilatta o kadar lojman bekleyen personel var lojman zaten yetersiz herkese lojman çıkmıyor çıkan da zaten gidip oturuyor

erhannn34
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 15:20
Eşiniz polis değilse kalamazsınız

Demir355
Aday Memur
03 Haziran 2023 15:27
kimsenin tercih etmediği boş yerler oluyor görüşüp şansını dene tanıdık varsa denemek lazım, 8 binden aşağı güvenilir bölgede zor kiraya ev bulursun onlarda en dış yerler dağbaşı vs kadriye mahallesi kadife kale gibi sıkıntılı yerler 3 bin TL

Karam1453
Aday Memur
03 Haziran 2023 15:27

Dağı taşı bitirdin sıra polisin lojmanına mı geldi.Hey Allah'ım yaa


Karam1453
Aday Memur
03 Haziran 2023 15:31

Bende bir polis olarak öğretmenin 2 aylık yaz tatiline talibim.Dilekce yazsam acaba verirler mi?


akbey aslan
Memur
03 Haziran 2023 15:45
Mebin forumuna bi polis yazmış olsaydı emin tas yağmuruna tutarlardi
Karam1453, 7 saat önce

Dağı taşı bitirdin sıra polisin lojmanına mı geldi.Hey Allah'ım yaa


Diegosan
Memur
03 Haziran 2023 16:00
Şu saçma sapan nefret dilinden kurtulun artık, ne faydasını gördünüz? Emin olun zararı çok.

Diegosan
Memur
03 Haziran 2023 16:03
Sorunuzun cevabını size en iyi İzmir emniyeti verir. Bu tarz şeyler ile göre de değişebiliyor. Verilir desekte yanlış, verilmez desekte. Allah kolaylık versin hepimize.

emert1907
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:08
Soruyu sorani geçtim. O bilinmediğinden soruyorda. Verilen cevqlar daha komedi. Tanıdık varsa bir sor verirler belki. Ye ne veriyor nasıl veriyor senin aldığın lojman sosyal hizmetler dairede bile görünüyor kime tahsis oldugu. Bu kadar basit şeyi bilmemek ilginç. Bilmeden cevap vermek daha da ilginc

BenKemal1111
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:33

Olumsuz yorum yapanları anlamış değilim . Yasa dışı bir şey sormadım , oturani nasıl çıkarıp yerleştirin demedim , nasıl kanunsuz iş ceviririz demedim. 2946 sayılı yönetmelikte boş yer varsa ve talep yoksa diğer kamu kurumu çalışanları da kalabilir diyor. Yer varsa kalalım yoksa zaten kalamayiz.


Karam1453
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:50

Yasa sana istediğin ve aradığın cevabı veriyorsa burada neden soruyorsun?İçimizden birinin tanıdık var yardımcı olalım demesini mi bekliyorsun

BenKemal1111, 6 saat önce

Olumsuz yorum yapanları anlamış değilim . Yasa dışı bir şey sormadım , oturani nasıl çıkarıp yerleştirin demedim , nasıl kanunsuz iş ceviririz demedim. 2946 sayılı yönetmelikte boş yer varsa ve talep yoksa diğer kamu kurumu çalışanları da kalabilir diyor. Yer varsa kalalım yoksa zaten kalamayiz.


Sadeceinsan65
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:53
İsimde manıder ısım kadar konuda trol:)

emert1907
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:53
Onu da dediler maalesef. Tanıdık bul diye

koruma1903
Şef
03 Haziran 2023 16:59
Biz tek maaşla polis olduğumuz halde kalamıyoruz sen çift maaşla polis lojmanına mı göz diktin vay anasını ve.

Guven Guler
Aday Memur
03 Haziran 2023 17:06
Daha önce askeri lojmanda kalmıştım ama boş oldıgu için üstelik bana bir taahhütname imzalatmoşlar dı.. kiraların çok yüksek oldugu bu dönemde boş lojman bulmanız imkansız

Mustfa4444
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:30
Değerli hocam,bazı illerde doğrudur kamu yararı gözetilerek Polis Lojmanlarında Emniyet mensubu dışında memurlar kalıyor(Emniyet mensubu talebi yok ise)Ancak şuan büyükşehirlerin ve diğer illerin merkez ilçelerinde yoğun talep var.Egm mensubu dışında personele lojman verilmesi imkansız.Boşta olan lojman var ise kamu yararı gözetilerek diğer personele lojman tahsisi yapılıyor.Ancak şuanda bırakın normal lojmanı feragatli lojmana bile talep çok fazla. Ben 12 yıllık memurum Diyarbakır da bana lojman çıkmadı düşünün artık gerisini. İstanbul, İzmir,Antalya vs tahmin bile edemiyorum.

faveka2112
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:40
yine göbekli tipsiz ve hala bekar olup küçük bir taşrada yaşayan çomar öğretmeni kıskanmış:))) lan sanki biz yatmıyoZmı ben 12 -48 çalışıyrm bayram seyran yatil
Karam1453, 7 saat önce

Bende bir polis olarak öğretmenin 2 aylık yaz tatiline talibim.Dilekce yazsam acaba verirler mi?


aspnetcore
Memur
03 Haziran 2023 21:41
Her şeyi bitirdiniz sıra polise yetmeyen lojmanlara mı geldi?

Mustafapc
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:50

Lojman tahsisinde boş yer varsa kamu personeline veriliyor diye biliyorum. Anck bos lojman zor denk

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