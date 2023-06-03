Öğretmen emniyet lojmaninda

Kalamazsın çünkü teşkilatta o kadar lojman bekleyen personel var lojman zaten yetersiz herkese lojman çıkmıyor çıkan da zaten gidip oturuyor

Kalamazsın çünkü teşkilatta o kadar lojman bekleyen personel var lojman zaten yetersiz herkese lojman çıkmıyor çıkan da zaten gidip oturuyor