Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2023 16:06
Adem peygamber kaç yaşında

bu konuda bir ayet ya da hadis var mı.insanlık kaç yaşında. eğer bir sayı verebiliyorsanız kaynağı nedir


E.Kayı Han
Editor
03 Haziran 2023 16:24

Kuranı meali birlikte iki defa hatim etmiş birisi olarak Kuran da bununla alakalı bir şey görmedim.


Kalet
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 17:04

Tanah'a göre mö 4004 doğum tarihi. Torah Tanah'ın ilk 5 kitabıdır.Tevrat ise Samiriyelilerin Torahı.

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