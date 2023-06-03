idari izin

Bu tamamen idari amir ile görüşüp sonuç alabileceğin bir durum, normalde idari izinler kısa süreli izinler için oluyor ki birde farklı şehirde olacaksın riskli ben idareci olsam vermezdim

Bu tamamen idari amir ile görüşüp sonuç alabileceğin bir durum, normalde idari izinler kısa süreli izinler için oluyor ki birde farklı şehirde olacaksın riskli ben idareci olsam vermezdim