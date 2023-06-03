KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Haziran 2023 17:00
30.pomem bilgi
Merhaba arkadaşlar ben ön lisans mezunuyum pomeme hak kazanmışım parayı yatırdıktan sonra süreç nasıl ilerliyor lütfen bilgi verir misiniz?

levelup06
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:56
Para yaptırdıktan sonra polis akademisi sayfasında parkur sınav yerlerimiz açıklanıyor yaklaşık 2 hafta önce falan açıklanıyor değişebilir tabi bu durum. Sınav yer ve tarih saat belirtiliyor. Parkur sınavından 1 ay sonra da mülakat oluyor. Hepsi polis akademisinin sayfasında ilan ediliyor takipte kalırsan her şeyden haberdar olursun.
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