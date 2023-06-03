30.pomem bilgi

Para yaptırdıktan sonra polis akademisi sayfasında parkur sınav yerlerimiz açıklanıyor yaklaşık 2 hafta önce falan açıklanıyor değişebilir tabi bu durum. Sınav yer ve tarih saat belirtiliyor. Parkur sınavından 1 ay sonra da mülakat oluyor. Hepsi polis akademisinin sayfasında ilan ediliyor takipte kalırsan her şeyden haberdar olursun.

Para yaptırdıktan sonra polis akademisi sayfasında parkur sınav yerlerimiz açıklanıyor yaklaşık 2 hafta önce falan açıklanıyor değişebilir tabi bu durum. Sınav yer ve tarih saat belirtiliyor. Parkur sınavından 1 ay sonra da mülakat oluyor. Hepsi polis akademisinin sayfasında ilan ediliyor takipte kalırsan her şeyden haberdar olursun.