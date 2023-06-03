Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Haziran 2023 17:09
Öğrencinin Projesi Kaybolursa

Merhabalar sevgili meslektaşlarım,size danışmak istediğim yeni bir konu oluştu.Projesini teslim ettiğini söyleyen bir öğrencim var.Ancak bir türlü bulamadım.Birlikte saklamış olduğumu zannettim diğer projeler duruyor veya bir şekilde notlandırmışım.Çocuk teslim ettiği konusunda ısracı ve şahit öğrenci bulmuş teslim ettiğine dair.Teneffüste teslim ettiği için de herhalde dalgınlığıma gelmiş.Bu durumda ne yapabilirim?


ByAstsubay
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:55
Çok önemli bir şey değilse çokta takmayın derim

skramz
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 20:02

çocuk gerçekten verdi mi bilemem ama sizin hatırlamamanız sizin için kötü olmuş bayağı. ya yeniden yapmasını isteyin ya da yüksek bir not verin. belki de çocuk yapmadı ama siz emin olmadığınız için siz de bir şey diyemezsiniz. hem yalancı şahit bulmak da zor değil bu arada.

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