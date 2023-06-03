Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 17:15
birim değişikliği yapılır

üniversitede bilgi işlem dairesindeki kadro mu nasıl başka bir birime aldırabilirm. örneğin strateji dairesine nasıl geçebilirim?


komodin bahattinn
Memur
03 Haziran 2023 17:23
Dilekce ver.

hsnd
Müsteşar
03 Haziran 2023 19:46
Kadronuzun geçmesine gerek yok. Kadronuz başka bir yerde olsa bile görevlendirme ile başka bir birime geçebilirsiniz. Amirlerinizin uygun gçrmesi durumunda 13/b-4 yazılır.
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