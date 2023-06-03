Kötü niyetle açılan soruşturma savcılığa şikayet edilebilir mi?

Sürekli cimer üzerinden çözülmeyen bir konu ile ilgili şikayette bulunmam neticesinde idareciler tarafından şahsıma soruşturma açıldı ifade alındı. Sanirim üstlerinden azar işitmişler nedem sürekli yaziliyor bu konu diye. Acisini çikarmaya çalışıyorlar. Bu durumda savcılığa şikayet edebilir miyim durduk yere açıldı çok eski konular yaklaşık bir yıl olan ve aramda husumet olan kişilerden Tanık kabul edilerek ifade alınıyor. Sorun şu bu durumda bir şey yapılabilir mi soruşturma tamamlanmasını beklenir verilen cezayı yönelik itiraz yapılır yoksa şu an savcılığa suç duyurusundan bulunmalıyım suçlu çıkarırlarsa ellerinde Somut bir şey olmamasına rağmen sadece Tanık beyanları ile idari mahkeme bu kararı bozar mı? Ellerinde belge görüntü vs hiçbir sey yok. Tamamen birileri olumsuz bir sey desin de ceza verelim diye yapilmis. Neye savunma verdiğimi bile tam olarak bilmiyordum. Hiçbirimim içerihi yoktu sadece iddialar var. 5 6 tane sey yazmişlar. Birbirmize yardimci olalaim arkadaşlar. Bu tarz mobbinhglere boyun eğmeyelim.