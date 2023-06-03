Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Haziran 2023 17:47
Kötü niyetle açılan soruşturma savcılığa şikayet edilebilir mi?

Sürekli cimer üzerinden çözülmeyen bir konu ile ilgili şikayette bulunmam neticesinde idareciler tarafından şahsıma soruşturma açıldı ifade alındı. Sanirim üstlerinden azar işitmişler nedem sürekli yaziliyor bu konu diye. Acisini çikarmaya çalışıyorlar. Bu durumda savcılığa şikayet edebilir miyim durduk yere açıldı çok eski konular yaklaşık bir yıl olan ve aramda husumet olan kişilerden Tanık kabul edilerek ifade alınıyor. Sorun şu bu durumda bir şey yapılabilir mi soruşturma tamamlanmasını beklenir verilen cezayı yönelik itiraz yapılır yoksa şu an savcılığa suç duyurusundan bulunmalıyım suçlu çıkarırlarsa ellerinde Somut bir şey olmamasına rağmen sadece Tanık beyanları ile idari mahkeme bu kararı bozar mı? Ellerinde belge görüntü vs hiçbir sey yok. Tamamen birileri olumsuz bir sey desin de ceza verelim diye yapilmis. Neye savunma verdiğimi bile tam olarak bilmiyordum. Hiçbirimim içerihi yoktu sadece iddialar var. 5 6 tane sey yazmişlar. Birbirmize yardimci olalaim arkadaşlar. Bu tarz mobbinhglere boyun eğmeyelim.


bilinmez213
03 Haziran 2023 17:52

Bir de benim lehime 1 kişi ifade verdi asilsizdir bu suçlamalar diye


fenogretmeniyim
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:42

konunun içeriğini bilmeden yorum yapmak ne kadar doğru olur. eğer haksız olarak şikayet ediyorlarsa siz de iftira şikayeti yapabilirsiniz


bilinmez213
03 Haziran 2023 18:50

Şikayet şöyle hep ucu açık konularda verilmiş orneğin memurluk vakarina yakismayan hareket ne yaptigimi bilmiyorum bile. Ya da amirlerime ya da arkadaşlarima sözlü sataşma kimseyle bir husumetim yok. Zaten 2 öğretmeniz her gün beraber gdiip geliyoruz. Beni hiç sikayet etmedi. Bu tarz insanlara bağlanmiş bir soruşturma. Birkaç kisiyle kavgamiz yok ama birbirimiz8 sevmeyiz onlari tanik yazmislar aleyhime konusurlarsa onlara dayanip verecekelr. Ben her turlu belge goruntu ve kayit ile ispatlanmasi istedim eger birine karişmişsam

fenogretmeniyim, 3 saat önce

konunun içeriğini bilmeden yorum yapmak ne kadar doğru olur. eğer haksız olarak şikayet ediyorlarsa siz de iftira şikayeti yapabilirsiniz


Ahmet Kaleli
Şef
03 Haziran 2023 18:58

cimere şikayet yapılmış birşey çıkmamışsa, aynı şikayet tekrar cimere gidince mobbing sayılıyor, sendikanızla görüşün derim


bilinmez213
03 Haziran 2023 19:00

Şikayeti ben yaptim

Ahmet Kaleli, 3 saat önce

cimere şikayet yapılmış birşey çıkmamışsa, aynı şikayet tekrar cimere gidince mobbing sayılıyor, sendikanızla görüşün derim


merve00000
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 19:57

bu kadar basit suçlamalar yapılabilseydi kimse okullarda görev yapamazdı benim okulumda da gruplaşma var hiçbiri beni atandığımdan beri arasına almadı sevmiyorlar da aramızda bazen sözlü sataşma oluyor öyle kolay tanık tutulup soruşturma açılıp atılabilseydi beni çoktan gönderirlerdi bence. o soruşturmadan bir şey çıkmaz siz de iftira atıyorlar diye soruşturma açtırın sendikanız varsa onlar açar bence.


bilinmez213
03 Haziran 2023 20:03

Soruşturmayı açan bizzat mem müdürü. Kendisine ulaşan bir şikayette yok. Bana kızmiş üstlerinden azar işittiğine dair bir duyum aldim. Her taraftan araştirilmam ve bir açık olsun bulunmasi için yapmiş bu iddialari. Ornegin usulsuz muracaat demiş cimer için bu kafadan düşüyor zaten. Sendikada aynı mem müdurüyle bakallim nolacak ya bu işin sonu. Kamera belge goruntu vs yoksa bir sey olmaz değil mi? Zaten kaldigim yerde 1 aylik hareketlerim de incelensim dedim

Sürekli odamdayim

merve00000, 2 saat önce

bu kadar basit suçlamalar yapılabilseydi kimse okullarda görev yapamazdı benim okulumda da gruplaşma var hiçbiri beni atandığımdan beri arasına almadı sevmiyorlar da aramızda bazen sözlü sataşma oluyor öyle kolay tanık tutulup soruşturma açılıp atılabilseydi beni çoktan gönderirlerdi bence. o soruşturmadan bir şey çıkmaz siz de iftira atıyorlar diye soruşturma açtırın sendikanız varsa onlar açar bence.


harveySpecterr
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:17
Birşey elde edemezsiniz yormayın kendinizi ..

merve00000
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 21:22

sürerler seni başka bir okula en fazla. şikayet işine bulaşan direk göze batıyor ben de çok kez haksızlığa ugradım müdürüm tarafından anca Allaha havale ettim siyasi gücün yoksa işin zor. sendika her türlü müdürü tutar. olan sana olur.

bilinmez213, 2 saat önce

Soruşturmayı açan bizzat mem müdürü. Kendisine ulaşan bir şikayette yok. Bana kızmiş üstlerinden azar işittiğine dair bir duyum aldim. Her taraftan araştirilmam ve bir açık olsun bulunmasi için yapmiş bu iddialari. Ornegin usulsuz muracaat demiş cimer için bu kafadan düşüyor zaten. Sendikada aynı mem müdurüyle bakallim nolacak ya bu işin sonu. Kamera belge goruntu vs yoksa bir sey olmaz değil mi? Zaten kaldigim yerde 1 aylik hareketlerim de incelensim dedim

Sürekli odamdayim

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