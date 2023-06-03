Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2023 18:08
Lisans Tamamlama ve Tekniker Olarak Ünvan Değişikliği

Arkadaşlar merhaba.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olduktan sonra AÖF'te Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bitirip, geçtiğimiz Ocak ayında Tıbbi Sekreter olarak atandım. Şu an ayrıca Sağlık Yönetimi okuyorum.

İleride, atanmadan önce yaklaşık 2 yıl özelde(taşeron) yaptığım Görüntüleme Teknikerliği mesleğime ünvan değişikliği ile geçmek istiyorum. Bu yaz, Sağlık Yönetimi'ni bitirip lisans mezunu olabiliyorum. Eğer Sağlık Yönetimi'ni bitirir ve lisans mezunu bir memur olursam, ileride Röntgen Teknikerliği'ne ünvan değişikliği yapabilmemin önü kapanır mı? Çok merak ediyorum bunu ona göre Sağlık Yönetimi'ni donduracağım. Bilen birileri yardımcı olursa çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden.


aslanates1
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:41

Ünvanın Sağlık Teknikeri ise sınavsız geçiş hakkın var ancak bakanlığın taktirine bağlı. Fakat yeni atandıysan muhtemelen sözleşmelisindir bu sebeple kadroya geçmen gerekli. Yinede Sendikandan görüş alabilirsin. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği Dördündücü Bölüm (Hizmet Grupları Arasında Geçişler) Madde 20- (1) a) 'ya göre sınavsız naklen atanabilirsin.


aslanates1
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:44

Sağlık Yönetimi okumanın bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. SBN (Sağlıkta Buluşma Noktası) görüş sorabilirsin.

aslanates1, 3 saat önce

Ünvanın Sağlık Teknikeri ise sınavsız geçiş hakkın var ancak bakanlığın taktirine bağlı. Fakat yeni atandıysan muhtemelen sözleşmelisindir bu sebeple kadroya geçmen gerekli. Yinede Sendikandan görüş alabilirsin. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği Dördündücü Bölüm (Hizmet Grupları Arasında Geçişler) Madde 20- (1) a) 'ya göre sınavsız naklen atanabilirsin.

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