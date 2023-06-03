Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


03 Haziran 2023 18:13
Monologlarım

Aslında bundan yıllar yıllar önce ben buna üzülürdüm

Şimdi alakam yok

Endişelenirdim

Şimdi ne alaka

&#128579;


acarüye
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:47

Kara dut pekmezi yapmaya çalışıyorum fekat olmadı zannımca

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müziğin GüncesiOzanlardan seçkiler...MonologlarımEn pentenle tatlı rüyalarEtnik müzik denince....Güncelin Güncesiİzmarit

Sözlük

vitruvius adamı 1 ombre 1 serapa kelimesi 2 caravaggio 1 nihavend saz semai 1 dorothy eady 1 yazım yanlışı 1 müteferric 1 taam 1 tasarruf 1

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi