KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Haziran 2023 18:23
Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Hakkında

Merhabalar zabıt katipliği sınavına ilk kez gireceğim de bu yüzden bir kaç soru sormak istedim sınav hakkında

sınav anında illa 10 parmak yazmak mı gerekiyor kendi alıştığımız şekilde yazamıyor muyuz ?

Bir de sınav anında klavyeye bakmak yasak mı bakma imkanımız var mı?


katipedi
03 Haziran 2023 18:35
Yaz da nasıl yazıyorsan yaz önemli değil. Yüksek yazıp yazamadığına bakıyorlar nasıl yazdığına değil.

kulul4
03 Haziran 2023 18:36

peki yazarken klavyeye bakmayı engelleyen bir şey falan var mı

katipedi, 4 saat önce
Yaz da nasıl yazıyorsan yaz önemli değil. Yüksek yazıp yazamadığına bakıyorlar nasıl yazdığına değil.
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