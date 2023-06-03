Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay



Kapalı
03 Haziran 2023 18:39
Beylik tabancası boya kalkması
Selamlar herkese görev sırasındayken merdivenden düşmem sonucu beylik tabancamın üst kapağı çok net bir şekilde ve göze batacak şekilde boyası kalktı. Emniyet bakım yerine tutanak ile beraber göndersem tamiri gerçekleştirilir mi?

Marcioo
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:46
Olumsuz

hakkan1
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:51
Şansını dene belki krom kaplama yaparlar
Toplam 2 mesaj

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