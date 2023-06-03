Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 18:49
Herkes sağlam duyumcu olmuş,bize ne![tayin açıklanınca ilk burada olacak]

Günlük 5 saatten fazla pbs.net basindayim herhangi bir gelişmede bu başlıktan bilgi alabileceksiniz.Akgezen Akgezmeyen EbuCehil vs gibi ironik nickname ile duyumlar aktarmaya gerek yok


hakkan1
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:51
Bizim teşkilata da çoluk çocuk doldu

Police0063
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:53

helal


Police0063
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:14

kul hakkına girmeyelim biliyorsak konuşalım arkadaşlar.


emert1907
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:25
Alkış

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 20:46
Burası tiktoka dönmüş millet takipçi kasıyor:)

kizilelma30
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:54

saygı değer hocam,Twitter değil ki burası takipçi kasayim.Son iki üç gündür baslik takip ediyordum,meslektaslarimiz birbiri ile kavga edip tartışıyor.Ben aciklandiginda netlik olsun diye yazacagim simdiden hayırlı olsun

siyahbeyaz88, 1 saat önce
Burası tiktoka dönmüş millet takipçi kasıyor:)

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 21:00
Teşekkür ederim güzel yorumun için takipteyim :)
kizilelma30, 1 saat önce

saygı değer hocam,Twitter değil ki burası takipçi kasayim.Son iki üç gündür baslik takip ediyordum,meslektaslarimiz birbiri ile kavga edip tartışıyor.Ben aciklandiginda netlik olsun diye yazacagim simdiden hayırlı olsun

Toplam 7 mesaj

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