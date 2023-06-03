Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2023 20:03
657 kadrolu mühendislik kadrosu olan kurumlar hangileri
Merhaba arkadaşlar. 657 li düz memur olarak bir kurumda çalışıyorum. Sınavla mühendisiğe geçmek istiyorum ama baktığım zaman açılan kadroların çoğu Kit ya da sözleşmeli 4b. 657 ye tabi mühendislik kadrosu olan hangi kurumlar var bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz

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