657 kadrolu mühendislik kadrosu olan kurumlar hangileri

Merhaba arkadaşlar. 657 li düz memur olarak bir kurumda çalışıyorum. Sınavla mühendisiğe geçmek istiyorum ama baktığım zaman açılan kadroların çoğu Kit ya da sözleşmeli 4b. 657 ye tabi mühendislik kadrosu olan hangi kurumlar var bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz

Merhaba arkadaşlar. 657 li düz memur olarak bir kurumda çalışıyorum. Sınavla mühendisiğe geçmek istiyorum ama baktığım zaman açılan kadroların çoğu Kit ya da sözleşmeli 4b. 657 ye tabi mühendislik kadrosu olan hangi kurumlar var bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz