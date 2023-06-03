Temmuzda öğretmen maaşı tahmini

Arkadaşlar ak partinin yeni grup başkan vekili bugün meclisin ilk işinin memur zamlarını yapmak olacağını söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya geleceğini tekrarladı.

Fakat şuan iktidara göre en düşük memur maaşı 11800. Bunun içinde eş ve çocuk yardımı da var. Yani temmuzda 22 bin olacak en düşük maaşın içinde eş ve çocuk yardımı da olacak. Buna göre en düşük maaşlı bekar memurun maaşı tahminen 20 bin lira civarı olacak.

En düşük maaş alan öğretmen şuan 12700 aldığına göre büyük ihtimalle temmuzda göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı da 22 bin civarı olacak.

Bunlar yeterli deseniz kesinlikle değil. Tek korkum sonbaharda yine bir zam furyasının gelip bu maaşları pula çevirmesidir. Umarım korktuğum olmaz.