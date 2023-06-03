Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Haziran 2023 20:07
Temmuzda öğretmen maaşı tahmini

Arkadaşlar ak partinin yeni grup başkan vekili bugün meclisin ilk işinin memur zamlarını yapmak olacağını söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya geleceğini tekrarladı.

Fakat şuan iktidara göre en düşük memur maaşı 11800. Bunun içinde eş ve çocuk yardımı da var. Yani temmuzda 22 bin olacak en düşük maaşın içinde eş ve çocuk yardımı da olacak. Buna göre en düşük maaşlı bekar memurun maaşı tahminen 20 bin lira civarı olacak.

En düşük maaş alan öğretmen şuan 12700 aldığına göre büyük ihtimalle temmuzda göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı da 22 bin civarı olacak.

Bunlar yeterli deseniz kesinlikle değil. Tek korkum sonbaharda yine bir zam furyasının gelip bu maaşları pula çevirmesidir. Umarım korktuğum olmaz.


TakaNuri
Memur
03 Haziran 2023 20:15

Büyük ihtimalle de en düşük bekar bir öğretmenin maaşı 22 bin falan olacaktır.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Haziran 2023 20:29
Uzman öğretmenin 27-28 , başöğretmenin 31-32 civarı olacağını düşünüyorum.

Argan35
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 20:55

12.500 alıyor yeni başlayan öğretmen, 12.500 + 3200 x 1.45 = 23.000 civarı olacak sanırım.


Anuşirvann
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 20:56

Uzman öğretmenlerin hepsi aynı maaşı almaz. 3 ve 4. dereceler büyük ihtimalle 25 26 bin alırlar.


serkansah86
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 21:31

Çok umutlanmayin


skramz
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 21:42

en iyisi beklentiyi aşağıda tutmak hem olmayınca hayalkırıklığı da yaşanmıyor


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2023 21:54

Hayal kırıklığı yaşamak bizim en güzel öğrenilmiş çaresizliğimiz zaten!)) Alırız alırız. Bence de 32 - 33 liraya çıkar maaşımız! Sonra da çatır çatır vergiye kesilir gider!


Anuşirvann
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 21:57

Çok baykuş olmak da iyi değil :))

serkansah86, 35 dk. önce

Çok umutlanmayin


Kumrukardelen
Memur
03 Haziran 2023 22:02

Burda çok umutlanmayın çok beklentiye girmeyin diye yazanlara hayret ediyorum. Demek maaşları 24 25 bin olsa zil takıp oynayacaklar. Temmuzda en düşük öğretmen 23 bin aldığı vakit bu çok mu geliyor acaba? Zaten zamlar başladı bile. Hayret ediyorum ya bi de okumuş öğretmen kesimi bunu düşünüyor.

Temmuzdaki verdikleri sözü yerine getirecekler bundan da şüphem yok. Fakat çok yetersiz. Temmuzda en düşük öğretmen maaşı en az 27 28 bin olmalıydı.


merve00000
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:03

nereye kadar zam yapacaklar millet yavaş yavaş çekilmeye başladı okulumda bile çocuklar kantine uğramıyor hepsi yemekhaneye gelemeye başladı gidiyorum restoranlar bom boş millette para kalmadı


Argan35
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:06

Ne yapacak aç mı bırakacak bizi? 15.000 lira verip 700 dolar bile etmiyor hadi işinize mi diyecek?

serkansah86, 35 dk. önce

Çok umutlanmayin

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