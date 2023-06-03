KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


03 Haziran 2023 20:25
YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)
Daha önce Ytb mülakatına giren olduysa tecrübelerini paylaşabilir mi acaba? Ne tür sorular soruluyor?

Çok Yazılan Konular

Mezunlardan adli yargı mülakatına hak kazananlarOrta Anadolu İhracatçı Birlikleri 2023

Sözlük

işe geç kalmanın cezası 3 serapa kelimesi 2 ombre 1 Toksik pozitiflik 1 dorothea puente 1 Majezik/Arveles/Parol 3 gelgeç gönüllü 1 filtre kahve 2 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 2 tecessüm 2

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi