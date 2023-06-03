Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 20:32
Deprem bolgesi tazminati ne zaman yatar?

Arkadaslar mart ve nisan aylarinda gecici gorevli olarak Hatay iline goreve gittim. Hazirana girdik bir turlu yatmiyor bu para. Hayir anlamadigim kadro aliyor da biz dis kadrodan geldik diye niye yavastan aliniyor? Ayriyetten hala teror parasi da alamadik. Bu nasil sistem be?


masterrrrr
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:50

Guncel


kaptan34m
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 21:15
Masterr kardeşim bende bunun savaşını veriyorum bütçe ye sordum urfadaydım hatta bekle dediler tmmı asaleten dilekçe yazmıştım bu para yatmadı sinirden eski görev yerime döndüm tayinim çıkmasa bile artık umurumda değil vallahi gönüllü geldim ama üvey evlat gibi davrandılar ya adamlara soruyorum dediler ki sizinkini afad yatıracakmış o da ne zaman

masterrrrr
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:24

Afad ne alaka orayi anlamadim ben.

kaptan34m, 52 dk. önce
Masterr kardeşim bende bunun savaşını veriyorum bütçe ye sordum urfadaydım hatta bekle dediler tmmı asaleten dilekçe yazmıştım bu para yatmadı sinirden eski görev yerime döndüm tayinim çıkmasa bile artık umurumda değil vallahi gönüllü geldim ama üvey evlat gibi davrandılar ya adamlara soruyorum dediler ki sizinkini afad yatıracakmış o da ne zaman

kaptan34m
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 21:27
Bilmiyorum ki kardeşim bütçe de kiler öyle söyledi cb kararnamesinde geçen cümle geçici görevliler e ek bütçe afad konunu gereğince ilgili valilik den ek ödenek ile ödenir ama urfa valiliğinden yatan birşey yok şuan bana ve urfadaki geçici görevlilere
masterrrrr, 43 dk. önce

Afad ne alaka orayi anlamadim ben.

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