Deprem bolgesi tazminati ne zaman yatar?

Masterr kardeşim bende bunun savaşını veriyorum bütçe ye sordum urfadaydım hatta bekle dediler tmmı asaleten dilekçe yazmıştım bu para yatmadı sinirden eski görev yerime döndüm tayinim çıkmasa bile artık umurumda değil vallahi gönüllü geldim ama üvey evlat gibi davrandılar ya adamlara soruyorum dediler ki sizinkini afad yatıracakmış o da ne zaman

Masterr kardeşim bende bunun savaşını veriyorum bütçe ye sordum urfadaydım hatta bekle dediler tmmı asaleten dilekçe yazmıştım bu para yatmadı sinirden eski görev yerime döndüm tayinim çıkmasa bile artık umurumda değil vallahi gönüllü geldim ama üvey evlat gibi davrandılar ya adamlara soruyorum dediler ki sizinkini afad yatıracakmış o da ne zaman