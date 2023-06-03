Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 20:55
Sıkıntı mardin

Herkese merhabalar hayırlı görevler. Deprem bölgesinden mazeret ataması olarak Mardin istedik geldi de. Ama ne hikmetse mazeret tayini olmasına rağmen ilçe merkez mi bir türlü aciklanmdi. Yani neyi bekliyoruz o zaman bu heyecan niye genel atamayı bekliyorsak. Duyum alan var mı ? Kiralar aldı başını gitti zaten

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim TaltifiSeçim taltifi pbs ye işlenmişİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler112 ekip talebiCeza alırmıyım hatayla oldu?Öğretmen emniyet lojmanindaTwitter üzerinden küfür edildi ben ceza alır mıyım?Bekcılerın hepsi polis yapılsa

Sözlük

aydın nafiz oran 1 yazım yanlışı 1 müteferric 1 Cerrahpaşa 1 seçimden sonraki ilk sözleri 2 işe geç kalmanın cezası 3 taam 1 ödeme emri 1 bir dilek hakkı verilse 1 tasarruf 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi açıklıyorParmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıCHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi