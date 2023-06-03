Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2023 20:59
Temmuzda en düşük işçi maaşı %15 zam ile 24750 TL

Memurların bu durumu gözden kaçırmaması gerekir.


wiseelit
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:03

yeter artık. Her yerde yazıyorum. Hala millet uyuyor. Temmuzda değil, şimdi bile işçilerin maaşları ortalama 30.000 TL. temmuzda ortalama 35000 TL olur.

Tediye, ikramiye, nöbet, yol parası, hafta sonu farkı, gece farkı, yemek parası. Adamlar yemek yese bile para alıyor. Şaka gibi. Biz yemek için para ödüyoruz.

Daha saymakla bitmez destekleri var.

Üstelik sendika parası da alacaklar. Biz onlara dair hiç bir kazancı alamazken, onlar bize dair olan sendika parası kazancını bile alır oldular. Hükumet memur düşmanı.

NET:


asillord
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 22:04

Dogrusu budur...

wiseelit, 1 saat önce

yeter artık. Her yerde yazıyorum. Hala millet uyuyor. Temmuzda değil, şimdi bile işçilerin maaşları ortalama 30.000 TL. temmuzda ortalama 35000 TL olur.

Tediye, ikramiye, nöbet, yol parası, hafta sonu farkı, gece farkı, yemek parası. Adamlar yemek yese bile para alıyor. Şaka gibi. Biz yemek için para ödüyoruz.

Daha saymakla bitmez destekleri var.

Üstelik sendika parası da alacaklar. Biz onlara dair hiç bir kazancı alamazken, onlar bize dair olan sendika parası kazancını bile alır oldular. Hükumet memur düşmanı.

NET:

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