KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Haziran 2023 21:23
Bekcilik kulak

Arkadaslar dün silah ruhsati için gitmiş bekcilik veya polislige giricem fakat sol kulak 18 sağ kulak 22 desibel çikti elenen varmi 22 desibelden cunku yonetmelik 20 diyo fakat esneklik gosteriyolarmi

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