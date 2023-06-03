Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay



Kapalı
03 Haziran 2023 21:54
İstifa düşüncesi

Abilerim devrelerim mesleğin başında biri olarak 9-5 kurumsal masa başı bi iş teklifi aldım. Polis maaşı kadar bir maaş, yeme içme servis ve pazar tatil. Meslekten abilerim yardımcı olursa sevinirim.


mfu4226
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:59
Yerinde olsam istifa ederdim. Tercih sana ait.

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:05
Şartları iyiymiş ama askerlik yapmadıysan sıkıntı

aspnetcore
Memur
03 Haziran 2023 22:07
Maaş aynıysa kaç kurtar kendini. Hayat yaşamıyoruz biz ömür dolduruyoruz.

Mamii0707
Kapalı
03 Haziran 2023 22:08

Askerlik yaptım o sıkıntım yok

siyahbeyaz88, Dün
Şartları iyiymiş ama askerlik yapmadıysan sıkıntı

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:10
Ben olsam bir dakka bile düşünmem başındayken istifayı basardım yıllar geçtikçe mesleği bırakamıyorsun yapışıyor sana
Mamii0707, Dün

Askerlik yaptım o sıkıntım yok


Mahoni.
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:18
Bacanağım bence bırak. O işe git eğer teklif alabiliyor an bu işte uzun kalamasan bile eşdeğer bi iş teklifi alma intimalin yüksek. İstifa etmezsen bi kaç yıl sonra edemezsin hele borca girersen temelli kalırsın artık

Mamii0707
Kapalı
03 Haziran 2023 22:31

Kime sorsam devlet Kapısı bırakıp özele geçilmez vs diyorlar pandemide bile maaşın yatar devlette vs. Bunlar yüzünden emin olamadım

Mahoni., Dün
Bacanağım bence bırak. O işe git eğer teklif alabiliyor an bu işte uzun kalamasan bile eşdeğer bi iş teklifi alma intimalin yüksek. İstifa etmezsen bi kaç yıl sonra edemezsin hele borca girersen temelli kalırsın artık

hamlea26
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 00:42

10 yıl önce sorsa idin etme derdim şimdi düşünme derim.Bir kere geliyorsun bu hayata.Polis maaşı bir süre sonra artar ancak hayatı ıskalıyorsun polislikte.Şerefli meslek o ayrı konu ama keyfiyet çok ve memurluk bitmek üzere kendini geliştirebileceğin bir işe geçiyor isen düşünme istifa et.


hakan_2006
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 00:54
Eğer askerliği yapmadıysan Temmuzda gelecek zamla birlikte yıllık izin, rapor vs, 1 ve 2 ay çalış bedelli askerlik parasını çıkar istifa et.

Marcioo
Aday Memur
04 Haziran 2023 00:59
Yapma kardeşim. Her polis arabası gördüğümde her AK-47 gördüğümde içim cız ediyor

Can4040
Aday Memur
04 Haziran 2023 01:24
Özelden yazarmisin bana devrem
Marcioo, Bugün
Yapma kardeşim. Her polis arabası gördüğümde her AK-47 gördüğümde içim cız ediyor

memuraday-y
Şef
04 Haziran 2023 14:46

Marcioo sen başka kuruma mı geçtin?


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 18:42
Adam işin dalgasında:)
memuraday-y, 7 saat önce

Marcioo sen başka kuruma mı geçtin?


IspanyolTR
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:17
Cennete hizmet edeceğine cehenneme hükmet

emert1907
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:58
İyi de gevşek. Bizim dediğimizi mi yapacaksın. Çek git birde sormuş istifa etsemi diye. Gereksizsin. Git bari başka bir yerin gereksizlik kadrosunu doldur

SorunsuzHayat
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:59

O nasıl oluyor abi &#128514;&#128514;

IspanyolTR, 3 saat önce
Cennete hizmet edeceğine cehenneme hükmet
Toplam 16 mesaj

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