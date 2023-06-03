Geçmiş Olsun Türk Gençliği

seçimler bittiğine göre artık size yani oylarınıza ihtiyaçları kalmadı.

Olacakları söyleyeyim,

1.Mülkatalar en kısa süre içinde geri getirecekler, çünkü bu zihniyet liyakati değil yalakayı yandaşı önceliğe koyuyor.KPSS formalite olacak sırf burada ekmek yiyen dersaneler olduğu için

2.Aldığınız diplomalar çöp olacak.sığınmacılar snavsız lsansa yerleşiyor diye biliyorum.kontanjanlarda zibil gibi sizden çok var ve asgari ücrete bile zor iş bulacaksınız.

3.Aklınız varsa fırsatınız varsa yurtdışına gidin.Ben de fırsatım ve imkanım olursa def olup gitmeyi düşünüyorum.

Çünkü bu ülke karanlık bir dehlize girdi.Ve bu dehlizde boğulmak istemiyorum.