KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 22:12
Geçmiş Olsun Türk Gençliği

seçimler bittiğine göre artık size yani oylarınıza ihtiyaçları kalmadı.

Olacakları söyleyeyim,

1.Mülkatalar en kısa süre içinde geri getirecekler, çünkü bu zihniyet liyakati değil yalakayı yandaşı önceliğe koyuyor.KPSS formalite olacak sırf burada ekmek yiyen dersaneler olduğu için

2.Aldığınız diplomalar çöp olacak.sığınmacılar snavsız lsansa yerleşiyor diye biliyorum.kontanjanlarda zibil gibi sizden çok var ve asgari ücrete bile zor iş bulacaksınız.

3.Aklınız varsa fırsatınız varsa yurtdışına gidin.Ben de fırsatım ve imkanım olursa def olup gitmeyi düşünüyorum.

Çünkü bu ülke karanlık bir dehlize girdi.Ve bu dehlizde boğulmak istemiyorum.


wiseelit
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:15

bir ekşi sözlükte bir de twitter aleminde şu ülkeden bir defolup gitsem yazan başlıkları gördüğümde bunu yazanlara çok gülüyorum ah bir gitseniz de biz de rahatlasak internette twitter'da gördüğüm bir yorum üzerine iyi ki sol partilere oy vermiyoruz ben bundan böyle asla oy vermem onlara verenlere de acıyorum müslüman olduğunu söyleyen insanlar bunlara oy veriyor solcuların söylediği bir sözü söylüyorum size kahrolsun şeriat diyorlar şehri at allah'ın isimlerinden birisidir allah'ın adaletine allah'ın hukukuna allah'ın kanunlarına kahrolsun diyen bir insan kafirdir kafirlere de bizden o yok partilere ben partilerin sistemine kafir sistemi diyorum kesinlikle ve kesinlikle onlara oy verenlere demiyorum ama onlara oy verip de bir taraftan da şeriata kahrolsun diyenlerin kendileri kafirin ta kendisidir


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:36
Siz şimdi gidin! K.K seçildiğinde geri dönersiniz!!!

nasilolacakbuisler
Genel Müdür
03 Haziran 2023 23:53
Hocam yazdıklarınızı eleştirmiyorum haklılık payınız var.ancak şunu söylemek istiyorum.ben 6 sene önce üniversiteyi bitirip kpss hazırlanmaya başladığımda da çevremdeki herkes boşuna uğraşma mülakatta seni elerler,torpilin yok memur olamazsın vs diyordu ancak sınavdan yüksek bir puan alıp mülakatsız bir şekilde atandım.2 sene oldu çalışıyorum. Söyledikleriniz yalan değil yanlış anlamayın ama işin bir de dediğim kısmı var.bundan sonra ne olur bilemem tabi ki.

mkarey10
Memur
04 Haziran 2023 00:26

Lütfen kendince kendine iyilik yap ve def ol git. Ülke biraz rahat nefes alsın.


happydays000
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:28

vay be yorumlara bakınca herkes halinden memnunmuş. bundan sonra burada kadro azlığından yakınmayın o zaman.

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