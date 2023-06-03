Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Haziran 2023 22:13
Norm fazlası olur muyum

İlçede tüm okullar dolu. Okulumuz imam hatip . Hiç öğrencimiz kalmadi en son iki öğrencimiz düz ortaokula geçti. Seneye hiç ogrenci gelmezse 0 ders saatiyle norm fazlası olur muyum yoksa okulda branştan tek kişiyim diye olmaz miyim,teşekkürler simdiden

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