Yeni milli eğitim bakanı Yusuf Tekin

Yusuf Tekin Kimdir? 1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğan Yusuf Tekin, bürokrat, akademisyen ve en son Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış bir isimdir. İlköğrenimini ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Lisansüstü ve doktora eğitimini siyaset ve sosyal bilimler alanında tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi oldu. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına atanmış, bu görevi 25 Temmuz 2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Tekin, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör oldu ve 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Yusuf Tekin Kimdir? 1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğan Yusuf Tekin, bürokrat, akademisyen ve en son Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış bir isimdir. İlköğrenimini ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Lisansüstü ve doktora eğitimini siyaset ve sosyal bilimler alanında tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi oldu. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına atanmış, bu görevi 25 Temmuz 2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Tekin, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör oldu ve 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne atandı.