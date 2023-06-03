Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"

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03 Haziran 2023 22:15
Yeni milli eğitim bakanı Yusuf Tekin
Yusuf Tekin Kimdir? 1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğan Yusuf Tekin, bürokrat, akademisyen ve en son Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış bir isimdir. İlköğrenimini ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Lisansüstü ve doktora eğitimini siyaset ve sosyal bilimler alanında tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi oldu. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına atanmış, bu görevi 25 Temmuz 2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Tekin, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör oldu ve 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

ayzıtt90
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:17
Bizim için artıları eksileri ne olur acaba. Umarım güzel şeyler olur bizim için

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:18

Öğrencinin öğretmene puan vermesi uygulamasının hayata geçirildiği dönemin müsteşarı idi diye hatırlıyorum.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:20

Çok şükür kötü günler bitti daha kötü günler bizi bekliyor sloganı geldi nedense aklıma ..


happpyyy
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:22
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Mahmut ozerden kurtulduk. Gelen gideni aratmasin

Kumrukardelen
Memur
03 Haziran 2023 22:25

Bakanların hiçbir fonksiyonu yok artık. Herşey cumhurbaşkanına bağlıdır.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:25

böyle yazdığınıza göre yeni öğretmensiziniz ...

happpyyy, Dün
Mahmut ozerden kurtulduk. Gelen gideni aratmasin

Emir ka
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:25
Geçmiş olsun.yusuf tekin katı kuralları olan birisi.ilk yapacağı icraat seminerleri yüzyüze yapmak olacaktır

BuAşkFazlaSana
Şef
03 Haziran 2023 22:25

Cübbeli Ahmet teklifi kabul etmemiş sanırım ondan sonra bunu yapmışlar.


ayzıtt90
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:26
Mahmut Özer kurtulduk şükür diyeceğimiz biri değil bence. Bu camia nelerini gördü, Mahmut Öze masum kalır onların yanında diye düşünüyorum
happpyyy, Dün
Mahmut ozerden kurtulduk. Gelen gideni aratmasin

organikbiri
Memur
03 Haziran 2023 22:26
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Nabi Avcı döneminin en etkili isimlerindendir. O zaman Müsteşardı. Tweet etkinliklerinin bir numaralı etiketiydi. Birçok önemli projelerin ve gelişmlerin perde arkasındaki isimdir. Gölge Bakan gibiydi o dönemler. Kafası çalışan ve iş beceren bir adamdır.

MEB'deki sıçramalar o dönemde oldu. MEB kadrosunun genç öğretmenleri o dönemlerde atandı. Birçok branşta atanmaların önü tıkanmıştı, Yusuf Tekin döneminde açıldı.

Hayırlı uğurlu olsun. Yapacağı iyi işlerde Allah yardımcısı olsun.

.

Yusuf Tekin'i eleştiren ve onun Bakan olmasıı hazmedemeyenler çıkacaktır. Bunlar genelde MEB'de usulsüz iş yapmak isteyen ve menfaatleri zarar gören kötü niyetli kişilerdir. Yusuf Tekin öğretmenleri, eğitim sistemini ve öğrencileri düşünen teknik bir adamdır.


ayzıtt90
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:27
Hahaaaa :D kesin öyle bence de :D
BuAşkFazlaSana, Dün

Cübbeli Ahmet teklifi kabul etmemiş sanırım ondan sonra bunu yapmışlar.


happpyyy
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:29
Evet yeni öğretmenim. Deprem bölgesindeyim. Burda eğitim öğretim bitti. Önce devamsızlıgi kaldırdi. Öğrenci gelmemeye başladı. Dönem ortasında sınıfta kalma yok dedi. Yazıliya gelen öğrenci yok. Ben pek memnun kalmadım bakandan. Yüksek sayıda atama yapan bakan iyi. Az atama yapan bakan kötü anılıyor. Ben böyle düşünmüyorum. Seçimde diye atama sayısı artırıldı. Zaten normlar doldu. Artık isteseler de atama sayilaro artık üç aşağı beş yukarı bellidir
Velocıraptor, Dün

böyle yazdığınıza göre yeni öğretmensiziniz ...


235U
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 22:30

Öğretmen düşmanı birinin geleceğini biliyordum ama Cumhur başkanının bizi bu kadar imha etmek istediğine ihtimal vermemiştim

liyakat tayin ekders bonkörlükleri özür grupları alan değişimleri hepsini unutun

öğretmene sözleşmeli atamanın mucidi

özür grubu düşmanı

sendikanın başkanından daha çok sendikacı

yani varya

çok yazık oldu çok

şimdi ziya selçukun üst kadroda temizlediği tüm sendikacılar direk geri gelecektir

idareci atamalarına ebsli olmayan nefes bile alamaz köy okulunda bile idareciliği unutun

ebsnin üye sayısı hızlıca artışa geçecek


ayzıtt90
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:32
Ben de yaz tayinlerine faydası olur mu diye düşünüyordum ki bu yorumu gördüm hocam :( umarım yanılırsınız :(
235U, Dün

Öğretmen düşmanı birinin geleceğini biliyordum ama Cumhur başkanının bizi bu kadar imha etmek istediğine ihtimal vermemiştim

liyakat tayin ekders bonkörlükleri özür grupları alan değişimleri hepsini unutun

öğretmene sözleşmeli atamanın mucidi

özür grubu düşmanı

sendikanın başkanından daha çok sendikacı

yani varya

çok yazık oldu çok

şimdi ziya selçukun üst kadroda temizlediği tüm sendikacılar direk geri gelecektir

idareci atamalarına ebsli olmayan nefes bile alamaz köy okulunda bile idareciliği unutun

ebsnin üye sayısı hızlıca artışa geçecek


aa.muallime
Şef
03 Haziran 2023 22:35
Adama niye eksiyi bastınız bence en doğru yorumu yapmış :)))
BuAşkFazlaSana, Dün

Cübbeli Ahmet teklifi kabul etmemiş sanırım ondan sonra bunu yapmışlar.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:36

Tamam şimdi bir de bunu görün. Eğer varsa tespihinizi hazır tutun bolca sabır gerekecek .. Allah kolaylık versin.

happpyyy, Dün
Evet yeni öğretmenim. Deprem bölgesindeyim. Burda eğitim öğretim bitti. Önce devamsızlıgi kaldırdi. Öğrenci gelmemeye başladı. Dönem ortasında sınıfta kalma yok dedi. Yazıliya gelen öğrenci yok. Ben pek memnun kalmadım bakandan. Yüksek sayıda atama yapan bakan iyi. Az atama yapan bakan kötü anılıyor. Ben böyle düşünmüyorum. Seçimde diye atama sayısı artırıldı. Zaten normlar doldu. Artık isteseler de atama sayilaro artık üç aşağı beş yukarı bellidir

Eftelya2525
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:36
:D
BuAşkFazlaSana, Dün

Cübbeli Ahmet teklifi kabul etmemiş sanırım ondan sonra bunu yapmışlar.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:38

Cübboş depremle konuşmakla meşgul ondan kabul etmemiştir :))

BuAşkFazlaSana, Dün

Cübbeli Ahmet teklifi kabul etmemiş sanırım ondan sonra bunu yapmışlar.


ütopikegitimci
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:43
Geçmiş olsun eğitim camiasına

235U
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 22:44

hocam onun adını duyan öğretmenler kalpten gitmesin diye ilk başlarda biraz şirin şeyler yapabilir

inşallah tayininizi bu yaz koparırsınız

ama ilerisi için net söyleyeyim

öğretmeni güzel günler beklemiyor

hani zaten beklemiyordu da

ama bu kadar mı

en kötüsü ali yalçını bakan atasan onun kadar ebsyi tutmaz asıl sıkıntı tarafı o

en azından ziya selçukla biraz kırılmıştı ebsnin katekullileri

şimdi geri tüm köşe başlarına çörekleneceklerdir

anlamanız için daha açık söyleyeyim

o ömer dinçer ismet yılmaza atfedilen tüm kötülükleri aslında müsteşar tekin yapmıştır

her bakan döneminde bir önceki bakan döneminde yine kendi yaptığı projeyi değiştirip iş yapmış ggibi görünürdü

özelleşme yanlısı ve öğretmeni veli ve öğrencinin notuna göre değerlendireceğim diyecek kadar küçültmüştür artık o projesini tamamlar herhalde

ziya selçuk atanırken o olursa bakan olmam dedi öyle görevden alındı kurtulabildik

ziya selçukun bakan atanmak için tek şartı tekinin görevden alınmasıydı

bu kadar sıkıntılı bir insan

artık siz ziya selçuk öğretmen için nedir biliyorsanız tekin nedir burdan anlayabilirsiniz

ayzıtt90, Dün
Ben de yaz tayinlerine faydası olur mu diye düşünüyordum ki bu yorumu gördüm hocam :( umarım yanılırsınız :(
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