Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay

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03 Haziran 2023 22:16
İçişleri bakanımız Sayın Ali Yerlikaya

Simdiden hayırlı olmasini diliyorum


Deli-Kurt2017
Şef
03 Haziran 2023 22:25

1990 yılından itibaren kaymakam olarak göreve başladığı yazıyor. En azından idareci biri. Soylu ile arasının iyi olmadigi şeklinde haberler yazılmış. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.


turkuaz ulugbey
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:26
Ülkemiz, Milletimiz Adına Hayırlı Uğurlu olsun Yeni Bakanımıza.Polisin Dağlar Gibi Olan Sorunlarını İnşallah En Kısa Zamanda Çözer Sayın Bakanımız.

Noluyola
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:31
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Soylu çözmemis ya da cozememis polisin sorununu Ali Yerlikaya mi çözecek. Burokrattan bakan olur mu arkadaş yaaa . Teşkilat bitmiştir artık geçmiş olsun

uAYur ccc
Memur
03 Haziran 2023 22:32
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
ALLAH HAYIRLI UĞURLU ETSİN İNŞALLAH.ANCAK POLİSİN DERDİNE ÇARE OLMAYACAK.GENE FAZLA ÇALIŞMA GENE EK EK MESAİLER.

Aslanbey1453
Genel Müdür
03 Haziran 2023 22:34
Hayırlı olsun, hiç güvenlik makalesi okumamış arkadaş gitti nihayet:)) İnşallah gideni aratmaz... Kibar ve Nezaketli adam SN. YERLİKAYA

wizyy
Şef
03 Haziran 2023 22:39

vatana millete hayırlı olsun.


kerem60
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:44
Umarım, Müdürlerin etkisinde kalmadan teşkilatın sorunlarına çözüm sağlayan bir bakanımız olur .

felix_3232
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:49
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
2. Şark kalkar mı sanmıyorum

takla-atma
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 22:52
Memlekete atanma olayının serbest bırakılacağını tayin sisteminin daha düzgün bir zemine oturtulacagini bekliyorum

antepli-pol
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 23:00

Bir polis düşmanı gitti, bir diğeri geldi. Olan sadece bu


Kraltutsak
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:08

Polisin biriken sorunlarını umarım çözer


Soransen355
Memur
03 Haziran 2023 23:38

Cok mu zordu sinan ogani getirmek , moral motivasyon tavan yapardi personelin


Alemdarali
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 23:45
İstanbul daki arkadaşlar en doğru yorumu siz yaparsınız polise bakış açısı nasıl

Marcioo
Aday Memur
04 Haziran 2023 00:06
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Mehmet Ağar'ı istiyoruz

Ankaralımemur41
Aday Memur
04 Haziran 2023 01:21
Çatlıyıda diriltsinler mi?
Marcioo, Bugün
Mehmet Ağar'ı istiyoruz

hamlea26
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 01:49

Hayırlı olsun Sayın Bakanımıza yeni görevi.Artık Polisin çalışma saatleri,Memleketine tayin düzenlemesi,Polis intiharlarının önlenmesi ve 2.şark görevinin kalkmasını bekliyor personel.


inferno1981
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 06:09

Soylu yine İç işleri bakanı olacak diye ısrar eden birisi vardı. Bulamadım. Bende İç işleri bakanı olması için Milletvekilliğinden istifa etmesi lazım demiştim. Yine itiraz edip hem millet vekili hem Bakan olabilir diye iddia etmişti. Yanıldığı an itibariyle kanıtlanmış oldu.

Ama işte şimdi ara ki bulasın bu arkadaşı.


orali23
Aday Memur
04 Haziran 2023 08:04

Aynı dönemde Şırnak'ta çalışmıştık.. Adam gibi adam, haklının ve doğrunun yanında, karizmatik, çalışkan, halktan uzak olmayan, polisi /askeri sever, haksızı ezer... İnşallah o hali ile kalmıştır diye düşünüyorum,..


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 08:08
Bahçeli varken o saraya bahçıvan bile yapılmaz
Soransen355, Dün

Cok mu zordu sinan ogani getirmek , moral motivasyon tavan yapardi personelin


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 08:10
Hukukun uygulayıcısı Adaletin timsali olsun. Dosta güven,düşmana korku versin yeter
Toplam 32 mesaj
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