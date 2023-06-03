İçişleri bakanımız Sayın Ali Yerlikaya

Soylu yine İç işleri bakanı olacak diye ısrar eden birisi vardı. Bulamadım. Bende İç işleri bakanı olması için Milletvekilliğinden istifa etmesi lazım demiştim. Yine itiraz edip hem millet vekili hem Bakan olabilir diye iddia etmişti. Yanıldığı an itibariyle kanıtlanmış oldu.

Ama işte şimdi ara ki bulasın bu arkadaşı.