Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 22:48
Ardahan
Lojman durumu, 4 yaşındaki kızım için kreş durumu bilgisi olan varsa bana bilgi verebilir mi

Alemdarali
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 22:54
Kreş internetten bak ceren abla var hepsi orda çocukların yada lojmanda çocuk bakan polis eşleride var lojman var bir kaç yerde eski ama idare eder aydatla beraber 750 lira lojman 2 artı 1 90 metre başka merak ettigin olursa yazabilirsin

mustafaalexxx
Aday Memur
03 Haziran 2023 22:58
Çalışma sistemi nasıl karakolda çalışanların

Alemdarali
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 23:43
Şuan 12 12 yada cakma 12 36 olmasi lazım bekçi arkadaşlar maraşta çünkü normalde normal 12 36
mustafaalexxx, Dün
Çalışma sistemi nasıl karakolda çalışanların
Toplam 3 mesaj

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