Kreş internetten bak ceren abla var hepsi orda çocukların yada lojmanda çocuk bakan polis eşleride var lojman var bir kaç yerde eski ama idare eder aydatla beraber 750 lira lojman 2 artı 1 90 metre başka merak ettigin olursa yazabilirsin

Kreş internetten bak ceren abla var hepsi orda çocukların yada lojmanda çocuk bakan polis eşleride var lojman var bir kaç yerde eski ama idare eder aydatla beraber 750 lira lojman 2 artı 1 90 metre başka merak ettigin olursa yazabilirsin