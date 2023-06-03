Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 22:51
Soylu gitti be
Atma beni ölümlere,atma beni zulümlere götür beni gittiğin yereeeee.. Sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamammm Senin kokunu ozlerim hep yollarını gözlerim götür beni gittiğin yereee

hakkan1
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:11
Sizin yüzünüzden 12-12 çalışıyoruz. Teşkilatta azımsanamayacak kadar da çok sayıdasınız.

takla-atma
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 23:17
Yazdığımdan ne anladın acaba
hakkan1, Dün
Sizin yüzünüzden 12-12 çalışıyoruz. Teşkilatta azımsanamayacak kadar da çok sayıdasınız.

Marcioo
Aday Memur
04 Haziran 2023 00:08
Tanrıya şükür

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 01:48
Takla atma neden takla atıyorsun boğalarlar adamı
takla-atma, Dün
Yazdığımdan ne anladın acaba

takla-atma
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 08:23
ironi yi anlamak icin de belli bir seviye lazım
Gydm, Bugün
Takla atma neden takla atıyorsun boğalarlar adamı

sagami
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 09:23

Adam ironi yapmış bizimkiler eksiyi basmış adama :))


fenerliyimmmm
Aday Memur
04 Haziran 2023 09:57
Şükürler olsunnn

ardabeyy
Şef
04 Haziran 2023 10:00
Kardeş anla işte. Polis ironiyi kaldırabikecek durumda bile değil. Mental açıdan çökmüşüz.
sagami, Bugün

Adam ironi yapmış bizimkiler eksiyi basmış adama :))


sancak bayrak
Şef
04 Haziran 2023 10:05

Soyluyu çok ararız, gelen gideni aratır,sözü bizde çok kullanılır.


Codex123
Aday Memur
04 Haziran 2023 10:15

Butun meslektaslari telegram grubuna bekleriz

Telegram grubu == https://t.me/egmtayinkiralikev


chochito
Memur
04 Haziran 2023 10:18
Daha kötü ne olabilir ki. 8 senede hayrıma ne çalışma yapıldı. Bi 8 daha yapılmaz o olur.
sancak bayrak, 12 saat önce

Soyluyu çok ararız, gelen gideni aratır,sözü bizde çok kullanılır.


88my
Genel Müdür
04 Haziran 2023 14:19

şimdiki hayatın ile 2016 yılındaki hayatını kıyasla, eğer daha iyi bir meslek yaşantısına kavuşmuş isen Soylu ya teşekkür edersin, yok daha kötü ye gitmiş ise aklını kullanmaya davet ediyorum...


Minnakpolis
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:27

Soylu gitti tek şarkta gitti


White3425
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:31
Ooooooohhhhhhhhh
Toplam 14 mesaj

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