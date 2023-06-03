Soylu gitti be

Atma beni ölümlere,atma beni zulümlere götür beni gittiğin yereeeee.. Sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamammm Senin kokunu ozlerim hep yollarını gözlerim götür beni gittiğin yereee

Atma beni ölümlere,atma beni zulümlere götür beni gittiğin yereeeee.. Sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamammm Senin kokunu ozlerim hep yollarını gözlerim götür beni gittiğin yereee