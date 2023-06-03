KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 23:05
P3 bu puanla olur mu seneye hazırlanmaya başlamalımıyım ?

80,91 P3 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü.

3 veya 4 te olma ihtimali var mı?Yoksa direkt yok sayıp 2024 mü hazırlanmalıyım?Lütfen birşey bilerek yorum yaparsanız sevinirim.


superbery
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:17

2022/1 yani 2020nin 4.ataması 83te kalmış belki bakmışsınızdır


garipbirhiss
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:24

Teşekkür ederim cevap için ben baktım ama çok anlamadığım için yorumlayamıyorum.

2024 yolları görünüyor gibi..

superbery, Dün

2022/1 yani 2020nin 4.ataması 83te kalmış belki bakmışsınızdır


superbery
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:48

hocam birçok kişi tam sınava girmeye 1 ay kala atandığını öğreniyor siz zaten 3 ve 4.atamayı bekleyeceğiniz için bir yandanda hazırlanın derim


garipbirhiss
Aday Memur
04 Haziran 2023 00:47

Evet öyle bir ihtimalde var tabi de ben yokmuş gibi plan çizeyim..Olursa da dediğiniz gibi sondan belki..3-5 net daha yapaymışım olurmuşta.Sağlık olsun.

superbery, Dün

hocam birçok kişi tam sınava girmeye 1 ay kala atandığını öğreniyor siz zaten 3 ve 4.atamayı bekleyeceğiniz için bir yandanda hazırlanın derim

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