Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Kapalı
03 Haziran 2023 23:17
Tayin

Merhaba

Benim şöyle bir sorunum var 2020 20 eylulde atandim 2024 agustosta es durumu yapacagim insallah fakat korkum şu atandığım okul zorunlu hizmet degil 2024 yazin beni resen zorunlu hizmet yerine atarlar mi norm fazlasi vs de degilim bu benim es durumumu etkiler mi? Gerci 2024 ağustosta 4 yılım dolmuş olmuyor. Biri beni aydinlatabilir mi? Yönetmelikler cok kafa karistirici. Simdiden tesekkurler


melcea
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 18:31

Norm fazlasi atamalari ilden ile degismekle birlikte Aralik ve sonrasinda yapiliyor. Norm fazlasi olsaniz, atansaniz bile bu sizin es durumunuzu etkilemez eger esinizin oldugu yere atanmazsaniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinYonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Çok fazla 22.000 hayali kurmayın.Temmuzda öğretmen maaşı tahminiEvlenmemiş kadın öğretmenlere bir şey söylemek istiyorumÖğretmenimi CİMER'e Şikayet Ettim.Kötü niyetle açılan soruşturma savcılığa şikayet edilebilir mi?Yusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizPanik yapmayın

Sözlük

filtre kahve 1 ombre 3 the 100 1 allah bütün erkeklerin belasını versin 1 lgbt 1 dorothea puente 1 Bugün olanlar 3 Müdara 1 fi 1 türk müziğinin evrimi 1

Son Haberler

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıPervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlığı bırakıyorİçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim olduJorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı'Barbie' filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi