Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Haziran 2023 23:24
Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro verilmesin

Diyanet'in yaptığı en büyük hatadır bu.2011'de yapılan bu yanlış inşallah bir daha tekrarlanmamak üzere kapanmıştır.Onun yerine lisans mezunu 4 6 yaş hocalarına öğretmenlik statüsü verilmesi, ek derslerin ve özlük haklarının iyileştirilmesi, kurslarin fiziksel şartlarinin iyileştirilmesi gibi bir çok sorun var

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