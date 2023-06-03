Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 23:34
Kahramanmaraş Terör Tazminatı

12-26 Nisan aralığında göreve gittik. Aylardan Haziran hâlâ yatan bir şey yok. Ne zaman yatacak bu terör tazminatı bilgisi olan var mı ?


fatih6767
Aday Memur
04 Haziran 2023 09:58

Terörü geçtim diş görev parası dahi yatmadı


Hakan0155
04 Haziran 2023 12:36

17 gün kaldık Terör + Dış görev 7300 lira para yattı bana,


fatih6767
Aday Memur
04 Haziran 2023 12:43

Hangi ilde kaldın

Hakan0155, 9 saat önce

17 gün kaldık Terör + Dış görev 7300 lira para yattı bana,


fatih6767
Aday Memur
04 Haziran 2023 12:44

12 si yola çıktık yol süresi dahil ediliyor mu 13 ü marastaydik Nisan ayi

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