Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 23:35
Tum egm buraya !!!

Merhaba arkadaslar bi meslektasimiz telegramda tayin kiralik ev benzeri bir kanal acmis yararli oldugunu dusunuyorum

Ayrica kanali acan arkadas yazilimdan anliyor herhalde eger sayi artarsa uygulama yapabilecegini soyledi cevrenizle paylasirsaniz guzel olur

Telegram adresi https://t.me/egmtayinkiralikev


Codex123
Aday Memur
03 Haziran 2023 23:43

+ yeni gordum egm hukuk dava diye bir kanalda acmis anlik iletisim ve belge paylasimi icin guzel fikir


faveka2112
Aday Memur
04 Haziran 2023 04:25
sahibinden.com. kdkdkd
Toplam 2 mesaj

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