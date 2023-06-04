Hangisi gerçekleştirecek

Mersin'den Trabzon'a kendi isteğimle geçici olarak görevlendirildim ama pişman oldum asıl kadroma yani Mersin'e dönmek için dilekçe yazdım şimdi benim ilişiğimi asil olarak bağlı bulunduğum mersin mi kesecek yoksa geçici görevlendirdiğim Trabzon mu

Mersin'den Trabzon'a kendi isteğimle geçici olarak görevlendirildim ama pişman oldum asıl kadroma yani Mersin'e dönmek için dilekçe yazdım şimdi benim ilişiğimi asil olarak bağlı bulunduğum mersin mi kesecek yoksa geçici görevlendirdiğim Trabzon mu