Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 00:20
Hangisi gerçekleştirecek
Mersin'den Trabzon'a kendi isteğimle geçici olarak görevlendirildim ama pişman oldum asıl kadroma yani Mersin'e dönmek için dilekçe yazdım şimdi benim ilişiğimi asil olarak bağlı bulunduğum mersin mi kesecek yoksa geçici görevlendirdiğim Trabzon mu

ebola_31
Memur
04 Haziran 2023 00:23
Dilekçe olumlu sonuçlanırsa Trabzon kesecek

Nevol
Şef
04 Haziran 2023 00:34

Sağolun mesaj kutunuza bakar mısınız

ebola_31, Bugün
Dilekçe olumlu sonuçlanırsa Trabzon kesecek
Toplam 2 mesaj

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