Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 00:33
Yeni Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hayırlı olsun.

Hakim savcı bakanı değil de bütün personelin bakanı olur inşallah.


Portal34
Memur
04 Haziran 2023 00:58

Hiç bir beklentim yok. AKP grup başkan vekilliği yapmış bir isim.Tabandan geldiği için bir beklentiye girmeyin.Ayrıca AKP Adalet komisyon başkanlığında da yer almış.Biz bitmişiz ölü toprağı var üzerimizde.


birfikirbirdüşünce
Memur
04 Haziran 2023 09:49
Cezaevi personeli emniyet hizmetleri sınıfını bekliyor bakalım yeni bakan ne yapacak?

memurada1yı
Memur
04 Haziran 2023 10:43

Umarım adliyede çalışan koruma güvenlik memurlarının kıyafetlerini en yakın sürede düzeltir


Yokluk123
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:29

bu bakan bize tek kelime birşey vermez


Ale-Vi2362
Aday Memur
04 Haziran 2023 16:18

Umut fakirin ekmeğidir devam edin.. İkm'lerin özlük haklarını iyileştirmek boynumun borcudur diyen ve hiç bir şey yapmayan bir bakandan, yine aynı hükümetin başka bakanı.. İyi traşlar beyler..


System20
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 17:11
Çalışmalar yine devam edecek ;)))))

payitaht26
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 17:44

Reis ne derse onu yapacak, CTE personeli hariç olacak Adalet Bakanlığı çalışanlarına bir iyileştirme gelecekse de... yok yok yok sahipsiz memur topluluğu CTE personeli...

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