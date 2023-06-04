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Editörler : Lanet


04 Haziran 2023 01:16
Öğrenim Durumu Belgesi nedir, yardım?

Arkadaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alımı sonuçlarına göre kazananlardan istenen

?Öğrenim Durumu Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)

e-devlet sistemindeki YÖK Mezun Belgesi mi yoksa farklı bir belge mi?


ByAstsubay
Aday Memur
04 Haziran 2023 16:33
E devletteki olur
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Öğrenim Durumu Belgesi nedir, yardım?

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