teknisyen iken tekniker olarak sınavla atanmak hakkında

Mali kaybınız yok ama unvan kaybınız var. Özlük hakları basımından yararınıza olan bir durumda geçiş lehinize olmalı. Tabi kurum bunu diyebilir ama siz de mahkeme yoluna başvurursunuz. Benim bildiğim geçiş yapılabilir.

Mali kaybınız yok ama unvan kaybınız var. Özlük hakları basımından yararınıza olan bir durumda geçiş lehinize olmalı. Tabi kurum bunu diyebilir ama siz de mahkeme yoluna başvurursunuz. Benim bildiğim geçiş yapılabilir.