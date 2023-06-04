Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


04 Haziran 2023 01:58
teknisyen iken tekniker olarak sınavla atanmak hakkında

merhaba iyi günler meslek lisesi mezunu teknisyen olarak çalışıyorken,

önlisans teknik bölüm bitirdikten sonra kpss ile başka kuruma tekniker olarak atanabilmek mümkünmüdür acaba? Teknik hizmetler sınıfı diye geçiyor ama mühendis olarak maaş farkından dolayı atanabiliyoruz, acaba diplomayı vermeden teknikerliğe atanmak mümkünmüdür?


hsnd
Müsteşar
04 Haziran 2023 10:36
Tekniker olarak da diploma farkından atanabilirsiniz.

UberFahrer
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:12

bu konuda eminmisiniz acaba?

emin iseniz birde şöyle sorayım;

şuanda liseden bilgisayar mezunuyum, teknisyen olarak 1 numaralı kuruma atandım (kadrolu olarak),

açıktan üniversiteden 2 yıllık bilgisayar programcılığı okuyup tekrar başka 2 numaralı kuruma tekniker olarak tercih yapabilirmiyim?

kafama takılan mevzu şudur; şuanki 1 numaralı kuruma üniversite diplomamı verdiğim taktirde, kadrom değişmiyor ama özlük haklarından yararlanabiliyormuşum, ama ya derselerki; mali kaybın yok, aynı maaşı alacaksın mufavakatini vermiyorum deme hakkı varmı kurumun?

hsnd, 11 saat önce
Tekniker olarak da diploma farkından atanabilirsiniz.

hsnd
Müsteşar
04 Haziran 2023 17:46
Mali kaybınız yok ama unvan kaybınız var. Özlük hakları basımından yararınıza olan bir durumda geçiş lehinize olmalı. Tabi kurum bunu diyebilir ama siz de mahkeme yoluna başvurursunuz. Benim bildiğim geçiş yapılabilir.
UberFahrer, 5 saat önce

bu konuda eminmisiniz acaba?

emin iseniz birde şöyle sorayım;

şuanda liseden bilgisayar mezunuyum, teknisyen olarak 1 numaralı kuruma atandım (kadrolu olarak),

açıktan üniversiteden 2 yıllık bilgisayar programcılığı okuyup tekrar başka 2 numaralı kuruma tekniker olarak tercih yapabilirmiyim?

kafama takılan mevzu şudur; şuanki 1 numaralı kuruma üniversite diplomamı verdiğim taktirde, kadrom değişmiyor ama özlük haklarından yararlanabiliyormuşum, ama ya derselerki; mali kaybın yok, aynı maaşı alacaksın mufavakatini vermiyorum deme hakkı varmı kurumun?

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