Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 02:19
Mardin de Yaşam (Merkez ve Midyat) Nasıl
Merhabalar Mardin merkez yada Midyat Hakkında bilgi alabilir miyiz okul yönünden sağlık yönünden lojman yönünden bilgi alabilirmiyim arkadaşlar

Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 08:13
Aşk Mardinde yaşanıyor güzelim. Mardin çok güzel bir yer. Yeterli sayıda merkezde lojman var. Midyatta çok güzel fakat lojman hakkında bilgim yok. Merkeze 60 km. Hastane merkezde dahil olmak üzere yetersiz. Kızıltepe hepsine nazaran daha iyi.

power-34
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:19
Teşekkürler
Adcet, Bugün
Aşk Mardinde yaşanıyor güzelim. Mardin çok güzel bir yer. Yeterli sayıda merkezde lojman var. Midyatta çok güzel fakat lojman hakkında bilgim yok. Merkeze 60 km. Hastane merkezde dahil olmak üzere yetersiz. Kızıltepe hepsine nazaran daha iyi.
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