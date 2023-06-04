Mardin de Yaşam (Merkez ve Midyat) Nasıl

Aşk Mardinde yaşanıyor güzelim. Mardin çok güzel bir yer. Yeterli sayıda merkezde lojman var. Midyatta çok güzel fakat lojman hakkında bilgim yok. Merkeze 60 km. Hastane merkezde dahil olmak üzere yetersiz. Kızıltepe hepsine nazaran daha iyi.

Aşk Mardinde yaşanıyor güzelim. Mardin çok güzel bir yer. Yeterli sayıda merkezde lojman var. Midyatta çok güzel fakat lojman hakkında bilgim yok. Merkeze 60 km. Hastane merkezde dahil olmak üzere yetersiz. Kızıltepe hepsine nazaran daha iyi.