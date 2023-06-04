Muhalefet boşluğu ve Fatih Erbakan

Altı artılı maşa siyaseten siyasi mevta oldu.

Bu saatten sonra söylediklerinin tespitlerinin hiçbir karşılığı seçmen nezdinde de, hakikatte de hiçbir hükmü yoktur.

Türkiye siyasetine verebilecekleri hiçbir şey yok.

Ve, Türkiye siyasetinin de iktidar sorunu tabii ki var.

Ama, iktidar sorunundan daha büyük sorunu muhalefet sorunudur .

Muhalefetin meşruiyet sorunu vardı şimdiye kadar açıkçası.

Ki, seçim sonuçları muhalefetin meşruiyet sorununu teyit ediyor.

Türkiye'nin bu kadar sorunlarına, bu kadar kötü yönetilmiş bir 5 sene sonunda muhalefet toplam oyuna zerrece ilave yapıp iktidarı devralamaması, milletin bu kadar yanlışa rağmen iktidara oy vermesi, normalde tarafsız kalacak insanların bile muhalefetin yerli olmaması dolayısıyla iktidar lehine oy vermeye mecbur kalması muhalefetin altı artılı düvelinin hem meşru hem milli olmadığının başlıca delilidir.

.

Şimdi, bu raddede Türkiye siyasetinin muhalefet boşluğunu doldurmaya en namzet siyasetçinin de Fatih Erbakan olduğunu düşünüyorum.

Ki, kendisi de bunu yapıcı muhalefet edeceğiz mealindeki cümleleri ile teyit etti bence.