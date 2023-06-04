Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 02:37
Muhalefet boşluğu ve Fatih Erbakan

Altı artılı maşa siyaseten siyasi mevta oldu.

Bu saatten sonra söylediklerinin tespitlerinin hiçbir karşılığı seçmen nezdinde de, hakikatte de hiçbir hükmü yoktur.

Türkiye siyasetine verebilecekleri hiçbir şey yok.

Ve, Türkiye siyasetinin de iktidar sorunu tabii ki var.

Ama, iktidar sorunundan daha büyük sorunu muhalefet sorunudur .

Muhalefetin meşruiyet sorunu vardı şimdiye kadar açıkçası.

Ki, seçim sonuçları muhalefetin meşruiyet sorununu teyit ediyor.

Türkiye'nin bu kadar sorunlarına, bu kadar kötü yönetilmiş bir 5 sene sonunda muhalefet toplam oyuna zerrece ilave yapıp iktidarı devralamaması, milletin bu kadar yanlışa rağmen iktidara oy vermesi, normalde tarafsız kalacak insanların bile muhalefetin yerli olmaması dolayısıyla iktidar lehine oy vermeye mecbur kalması muhalefetin altı artılı düvelinin hem meşru hem milli olmadığının başlıca delilidir.

.

Şimdi, bu raddede Türkiye siyasetinin muhalefet boşluğunu doldurmaya en namzet siyasetçinin de Fatih Erbakan olduğunu düşünüyorum.

Ki, kendisi de bunu yapıcı muhalefet edeceğiz mealindeki cümleleri ile teyit etti bence.


fazilet-83
Başbakan Müsteşarı
04 Haziran 2023 02:40

Hiç çekinmeden bir zamanların shp sinin yaptığı gibi gölge bakanlar kurulu kurarak, projelerini geliştirmesini,

Mevcut bakanlıkların uygulama ve icraatlarının eksik taraflarını gölge bakanları vasıtasıyla kamuoyuna bildirmesini umuyorum.

Ak Parti'yi ve CB Erdoğan'ı, yönetimde bir otokontrole mecbur bırakmak düşüncesi Devlet Bahçeli'nin aklının ucundan bile geçmedi şimdiye kadar. Yol ayrımına varacak ülke yönetimini zor durumda bırakacak muhalefetten bahsetmiyorum. Yapıcı muhalefetten bahsediyorum, bir otokontrolden bahsediyorum. Mevcut sistemi kontrolsüz güç olmaya vehmettirmeyecek bir kontrol mekanizmasından bahsediyorum. Ki, kontrolsüz güç güç değildir cümlesi sadece Pirelli reklamında kullanılan bir cümle değil. Cumhur ittifakının diğer partisi Desticinin partisi. O da bu misyondan bayaa uzak. Bu misyon için çalışmak gerek. Hatta iktidar partisi, bakanlar kurulu kadar çalışmak gerekir. Proje üretmek fikir üretmek gerekir. Memleket yönetimine belki de çoğu havaya söylüyormuş gibi addedilebilecek fikirler üretmek projeler üretmek gerekir. Ki, kesinlikle havaya değil direk adrese teslim seçmene hitap edecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum.

Ülke yönetimini yerde bırakmadan, ülkeyi kurda kuşa eşkiyaya yem etmeden, birliği bozmadan muhalefeti meşru şekilde muvazene i adalet unsuru olduğunu bilerek mevcut uygulamalara hem yön tayin etmek hem alternatif sunmak bu memlekette yıllardır görmediğimiz bir muhalefet şekli.

İnşallah bu memleket evladı Fatih Erbakan'ın buna muvaffak olup siyasete yeni bir heyecan yeni bir rota getireceğini umuyorum ve bekliyorum.


ekaya
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 18:10

Güzel fikir inşallah dediğiniz gibi hayırlara vesile olur. Yapıcı yol gösterici muhalefete ihtiyaç hep vardı. İnşallah daha güzel olacak. Zaten biz meşveret ve şura'ya muhtacız.

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