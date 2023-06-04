Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 07:21
Panik yapmayın

Yok yeni bakan gelince yüz yüze eğitim gelecek yok öğrenciler öğretmene not verecek falan filan... Yav bunlara gerek yok umutsuz olmayın bakanımız tamam önceden müsteşarlığı döneminde kola içiyordu belki şimdi ayran içecek kendine gelecek tamam anladık yav azıcık sabredin adam daha yeni gelmiş otursun bi sofraya yemeğini yesin ayranını bi içsin bi rahat bırakın yeni bakanımızı sonrasında sağlam adımlarla inşallah güzel icraatlarla gelecek yebir yol haritası çizecektir paniğe gerek yok kasmayın kendinizi ben yeni bakanımızdan umutluyum


fadime82
Memur
04 Haziran 2023 07:25
Mahmut özeri sevmezdim ama yusuf tekini öğrenince fikrim değişti :)

tuana-lavinya
Aday Memur
04 Haziran 2023 07:26

Huylu huyundan vazgeçmez demiş atalarımız.Can çıkar huy çıkmaz demişler bı de...


Enflasyoncu Remzi
Memur
04 Haziran 2023 07:37
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Yusuf Tekin iyidir hocam paniğe gerek yok onun zamanında yetenek branşlarına (Beden Eğitimi, Görsel sanatlar, Müzik) dyk açılıyordu ama şimdi yok bu yetenek branşı hocalarımıza haksızlık değilmi

fadime82, Bugün
Mahmut özeri sevmezdim ama yusuf tekini öğrenince fikrim değişti :)

fadime82
Memur
04 Haziran 2023 07:41
Benim kalbimden geçen Hamza Aydoğdu idi. Öğretmenler seviyordu kendisini. Suan aksaray valisi ve halka yakın olan birisi

Enflasyoncu Remzi
Memur
04 Haziran 2023 07:42
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Millet 3 yıldır ek derslerde dyk alıp paraya boğulurken bizler egzersize mahkum edildik nen yeni bakanımızın gelmesinden mutluyum dyk açılmazsa bile... Keskin ve net.


Enflasyoncu Remzi
Memur
04 Haziran 2023 07:47

Evet hocam bende biliyorum kendisini. Yusuf Tekin müsteşarken, Hamza Aydoğdu personel genel müdürüydü

fadime82, Bugün
Benim kalbimden geçen Hamza Aydoğdu idi. Öğretmenler seviyordu kendisini. Suan aksaray valisi ve halka yakın olan birisi

Enflasyoncu Remzi
Memur
04 Haziran 2023 07:52

Benim yazdıklarım itici gelebilir eksilenebilir ama yazdıklarım haksızlığa asla !


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 08:11

Sen dyk'dan yararlanabileceğini düşünerekten panik yapmayın diyorsun!!? Her şey dönüp dolaşıp paraya geliyor yani! Kim parayı bana gösterirse, vaat ederse ben onunlayım öyle mi!?)) Şükür efendim, şükürrr diyorum.


06_makine
Memur
04 Haziran 2023 10:25

ziya selçuk yapamdıysa diğer hiç bir bakan yapamaz zaten, çok dert etmeyin ,


afitab90
Aday Memur
04 Haziran 2023 10:26
Kim paraya boğulmuş. Kendi aramızdaki bu nefret söyleminden sıkıldım. Lafa bak öğretmen bunlar
Enflasyoncu Remzi, Bugün

Millet 3 yıldır ek derslerde dyk alıp paraya boğulurken bizler egzersize mahkum edildik nen yeni bakanımızın gelmesinden mutluyum dyk açılmazsa bile... Keskin ve net.


muallime1990
04 Haziran 2023 10:55
Görünen köy kılavuz istemez hocam. Kolayı ayranı içmesini beklemeye gerek yok :(

majesteleri7
Şef
04 Haziran 2023 11:05

Bizim öğretmenlere ne yapsalar az bedene resime dyk istiyomuş paraya boğulacakmış adamın derdine bak.ben olsam cübbeli ahmeti getirirdim müstehak size.


Enflasyoncu Remzi
Memur
04 Haziran 2023 12:52

Bak yazdıklarıma dikkat et dyk yı açmasa bile Ben Yusuf Tekin i destekliyorum diyorum bu saatten sonra parayla işim yok ben bşzim branşlara yapılan uygulamayı doğru bulmuyorum

Kagiş, Bugün

Sen dyk'dan yararlanabileceğini düşünerekten panik yapmayın diyorsun!!? Her şey dönüp dolaşıp paraya geliyor yani! Kim parayı bana gösterirse, vaat ederse ben onunlayım öyle mi!?)) Şükür efendim, şükürrr diyorum.


Enflasyoncu Remzi
Memur
04 Haziran 2023 13:00

Beden değil Beden Eğitimi ! bu şeklide yaklaşımınızıda doğru bulmuyorum müstehak kelimesi bizlere olan saygısızlığını gösteriyor üslubumuza dikkat edelim

majesteleri7, 11 saat önce

Bizim öğretmenlere ne yapsalar az bedene resime dyk istiyomuş paraya boğulacakmış adamın derdine bak.ben olsam cübbeli ahmeti getirirdim müstehak size.

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