Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 08:38
4/B Destek personelliğinden koruma ve güvenliğe başvuru

Bir kurumda 4/B destek personeliyim. Farklı bir kurumun 4/B koruma ve güvenliğe alımına başvurdum. Kazanmam halinde 1 yıl engeline takılmadan işe başlayabilir miyim?


Hande Özalp
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:01
Başlayabilirsin

Sözleşmeli Personel.
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:48

Emin misiniz? Örneğini var mı acaba?

Hande Özalp, 3 saat önce
Başlayabilirsin

Hande Özalp
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:50
Eşim gelir idaresinde 4B destek personeliyken baska bir kuruma 4B teknisyen olarak gecti ünvan değişikligi diye geciyor istifa surecini kurumunuza sorun baska yere gececegi icin istifa vermisti sıkıntı olmadı

Sözleşmeli Personel.
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:54

Teknisyen öğrenim durumu ile kazanılan ünvan olduğu için geçmiş. Özel güvenliği de umarım sayarlar. Bilginiz için Teşekkür ederim yine de

Hande Özalp, 1 saat önce
Eşim gelir idaresinde 4B destek personeliyken baska bir kuruma 4B teknisyen olarak gecti ünvan değişikligi diye geciyor istifa surecini kurumunuza sorun baska yere gececegi icin istifa vermisti sıkıntı olmadı
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İŞKUR4/b sözleşmeli destek personeli 4/B Destek personelliğinden koruma ve güvenliğe başvuruaile ve sosyal hizmetler bakanığı destek personeli yaşlı bakıcısıÜniversite de Koruma ve Güvenlik Memuru resmi tatil de çalışır mıBilenler Allah rızası için yardımcı olsun.Depremzede üniversite sağlık çalışanıAskerlik Sorunu ???YÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.4/B'den Kadroya geçen Memur, yeni 4/B'li Sözleşmeli Personel alım ilanlarına başvurabilir mi ?

Sözlük

filtre kahve 1 ombre 3 the 100 1 allah bütün erkeklerin belasını versin 1 lgbt 1 dorothea puente 1 Bugün olanlar 3 Müdara 1 fi 1 türk müziğinin evrimi 1

Son Haberler

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıPervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlığı bırakıyorİçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim olduJorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı'Barbie' filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi