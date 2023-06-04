Silahsız personel bayramda calıstırılır mı

Calıatırılamaz ise kaynagı nedir neye istinaden. Bayramda sılahsız personele calısacaksın diye dıretebılırler mı.ayrıca bu sılahsız personel secim gunu calıstırılmıs. Secim taltifı almıs. Biz alamadık bu nasıl is.

Calıatırılamaz ise kaynagı nedir neye istinaden. Bayramda sılahsız personele calısacaksın diye dıretebılırler mı.ayrıca bu sılahsız personel secim gunu calıstırılmıs. Secim taltifı almıs. Biz alamadık bu nasıl is.