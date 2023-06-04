Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 09:40
Silahsız personel bayramda calıstırılır mı
Calıatırılamaz ise kaynagı nedir neye istinaden. Bayramda sılahsız personele calısacaksın diye dıretebılırler mı.ayrıca bu sılahsız personel secim gunu calıstırılmıs. Secim taltifı almıs. Biz alamadık bu nasıl is.

masterrrrr
Aday Memur
04 Haziran 2023 09:41

Sadece masa basi calistirilir diye biliyorum?


Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 09:48
Bayramda calıstırılır mı calıstıran yer var mı ornek var mı acaba yanı ben bayram gunu bu kısıye bir yerde bekleme gorevıne yazabilir miyim tek basına emniyet gırıs vatandas gırısıne yada valilik gırıs vatandas gırıslerıne
masterrrrr, Bugün

Sadece masa basi calistirilir diye biliyorum?


Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:08
Cevabını bilen yazabilir mı

ALTÜSTDEVRE
Memur
04 Haziran 2023 14:17
Silahı olmayana personel hiçbir şekilde dışarı da çalıştırılamaz. Görev yazsalar bile gitme. Bırak tutabiliyorlarsa rapor tutsunlar. Görev yapamazsin disarida

faveka2112
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:55
aranızda husumet var anladık hdjdkdkd ya oğlum amma boş adamsınız bilgisiz iken burdan bilgi alıp adamımı şikayet edeceksin shahajs

Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:58
Husumeti felan yok bunun yanı. Bu adam sılahsız bir sekılde calıstırır ısem c dilimleri calıstırmaz iken bunları calıstırabılır mıyım. Secim gunu yazdılar diye calıstı. Bayramda da yazarsak calısabılır mı yanı ise gelmese rapor tutma hakkımız var mı yok mu. Benim ıcın onemlı olan bu
faveka2112, 7 saat önce
aranızda husumet var anladık hdjdkdkd ya oğlum amma boş adamsınız bilgisiz iken burdan bilgi alıp adamımı şikayet edeceksin shahajs

Alone!!
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 15:30

Silahsız memur, emniyet hizmetleri personeli olduğu zürece ve dilim raporlu olmadığı sürece çalıştırılır. Silahla görev yapılması gereken yere gönderilemez. Aynı pozisyonunda devam ettirilebilir.


Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:40
C dılımlıyı calıstırmadıgımız bayramda sılahsız adamı calıstırabılırız yanı. Ancak soyle bir durum var psikiyatri tedavi surecindeki personel c dilimli olarak kabul edilir diyor saglık masası
Alone!!, 7 saat önce

Silahsız memur, emniyet hizmetleri personeli olduğu zürece ve dilim raporlu olmadığı sürece çalıştırılır. Silahla görev yapılması gereken yere gönderilemez. Aynı pozisyonunda devam ettirilebilir.


Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:41
Yanı c dilimleri bayram da calıstırabılıyoruz yanı.

xxBABBAxx
Aday Memur
04 Haziran 2023 16:13

Kardeşim sen burdan yazanlara bakma ben sana gerekli bilgiyi vereyim. Şuan c dilimi olarak pasif birimde görev yapıyorsun ve çalışma sistemin amirin insiyatifinde . Seni haftada 1 gün izin vermek kaldıyla hergün çağırabilir. Ama aktif birimde çalışamazsın. Mesela muhaberede çalışabilirsin bayram seyran diye bir ayrım yok. Bazı yerlerde 8 5 haftasonu tatil yapılıyor ama tamamen amirin inisiyatifi


Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:00
Guzel dıyorsun da ben sılahsızların yada c dılımlılerın hıc hafta sonu calıstırıldıgını gormedım. Ayrıca c dilimli calıatırılmayıp doguda sılahsızların calıstırıldıgını gormedım bayramda. Yanı biz bu arkadası bayramda 6 gun yada 5 gun calıstırırsak bu arkadas goreve gelmese sunu hak ıddaa edebilir mi c dılımlıler calıstırılmadı ne den bana rapor tutuyorsunuz diyebilir mı
xxBABBAxx, 6 saat önce

Kardeşim sen burdan yazanlara bakma ben sana gerekli bilgiyi vereyim. Şuan c dilimi olarak pasif birimde görev yapıyorsun ve çalışma sistemin amirin insiyatifinde . Seni haftada 1 gün izin vermek kaldıyla hergün çağırabilir. Ama aktif birimde çalışamazsın. Mesela muhaberede çalışabilirsin bayram seyran diye bir ayrım yok. Bazı yerlerde 8 5 haftasonu tatil yapılıyor ama tamamen amirin inisiyatifi


chochito
Memur
04 Haziran 2023 17:10
D dilimini zaten çalıştıramazsınız da C dilimi bir tane adamın çalışıp çalışamayacağının hesabına kadar sıkıntıya düştüyseniz bence bulunduğunuz yere personel isteyin.

chochito
Memur
04 Haziran 2023 17:14
D dilimi Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalıştırılamaz demek yani bu adama bu rapordan itibaren polis muamelesi yapmaya çalışırsan sıkıntı, C ile ilgili inisiyatif söz konusu.

Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:29
Psıkıyatrıde tedavi goruyor bu kisi d dilimi gıh memurudur zaten elleyemezsın polis degil dır. Bu kısı tedavi surecinde ve sılahsız
chochito, 5 saat önce
D dilimi Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalıştırılamaz demek yani bu adama bu rapordan itibaren polis muamelesi yapmaya çalışırsan sıkıntı, C ile ilgili inisiyatif söz konusu.
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