Kurumsal firma aracılığıyla dolandirildim !! Ne yapılabilir

Verdiğiniz bilgiler için çok sağolun konu kısaca şu şekilde size zahmet okursanız bana daha net fikir verirsiniz :Ben cimri üzerinden www kayraplus.com firmasına yonlendirildim ve 11 Nisan'da telefon aldım bana 27 Mayıs'ta Kayra plus in yetkili servisi olduğunu soyleyen 0850 li point teknik servis adında bir numaradan mesaj geldi mesajda işte şu tarihte www.kayraplus üzerinden aldığıniz telefon tedarikçi hatası yüzünden yenilenmiş garantisiz yurt dışı ürünü gonderilmistir telefonun orjinali ile değişim icin bize ulastiriniz dedi bizde kurumsal numara dan bizim alışveriş yaptığımız yerden mesaj geldiği için gönderdik ve sonra bizi oyaladı göndermedi bir türlü watsap iki numara var 0850 li li ikisindende engellemiş ama ilk aldığım daki kargo ve sipariş numrasi ile ikinci gelen mesaj lar duruyor sizce bu konuyu tüketici hakem çozer mi adlı bir konu mu ??şikayet var da benle aynı onlarca kişi var aynı yontem hep ve www kayraplus .com adresleri erişime kapatılmış