Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 09:44
Kurumsal firma aracılığıyla dolandirildim !! Ne yapılabilir

11 Nisan'da cimri .cm üzerinden Kayra plus diye bir firmadan 7.500 TL lik bir telefon aldım. Yaklaşık iki gün önce bana telefonu aldığım yerden (Kayra plustan )mesaj geldi mesaj içeriğinde telefonun tedarikçi hatasından dolayı yenilenmiş garantisiz ürün olarak tarafıma gönderildiğini ve telefonun 1 ay içerisinde kapatılacağını mağdur olmamam için telefonu kendilerine tekrar göndermemi ve kendilerinin hatayı düzelterek garantili yeni telefonu göndereceklerini içeren bir mesaj ve arama yaptılar ,bende gönderdim ama ne telefona ne mesaja bakıyorlar ve dolandırıcı olduklarını anladım geçte olsa ben şimdi TUKETİCİ HAKEM HEYETİNE VE CİMERE BASVURSAM SONUC ALABİLİR MİYİM ?? Başka ne tavsiye edersiniz tavsiyelerinizi önemle takip edicem


ABlood
04 Haziran 2023 12:38

Yokmu başına benzer bir durum gelen tüketici hakem heyeti ve Cimer sonuç verir mi


Alpera1
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:31
İl önce geçmiş olsun . Seni tel iadesi için arayan numara bahsettiğin firmanın numarası mı onu kontrol et önce eğer hariçten bir numaraysa o numarayı sakın kaybetme şikayette bulunacaksan konunun şüphelisi o numaranın kayıtlı olduğu kişi olacak , eğer firma numarası ise arayıp konuyla alakalı şikayet kaydı oluşturup , seni aradıklarında yaptığın görüşmenin kayda alınıp alınmadığını teyit et , eğer konunun muhatabı tüketici hakem heyeti ise hakem heyeti ile çözebilirsin , yok başka bir şahıssa adli olarak şikayette bulunacaksın iletişimin tespitine rıza verip savcılık kanalıyla konuyu çözmeye çalışacaksın

Alpera1
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:33
*Konunun muhatabı firma ise tüketici hakem heyeti ile çözebilirsin* olacaktı
Alpera1, 8 saat önce
İl önce geçmiş olsun . Seni tel iadesi için arayan numara bahsettiğin firmanın numarası mı onu kontrol et önce eğer hariçten bir numaraysa o numarayı sakın kaybetme şikayette bulunacaksan konunun şüphelisi o numaranın kayıtlı olduğu kişi olacak , eğer firma numarası ise arayıp konuyla alakalı şikayet kaydı oluşturup , seni aradıklarında yaptığın görüşmenin kayda alınıp alınmadığını teyit et , eğer konunun muhatabı tüketici hakem heyeti ise hakem heyeti ile çözebilirsin , yok başka bir şahıssa adli olarak şikayette bulunacaksın iletişimin tespitine rıza verip savcılık kanalıyla konuyu çözmeye çalışacaksın

ABlood
04 Haziran 2023 15:32

Verdiğiniz bilgiler için çok sağolun konu kısaca şu şekilde size zahmet okursanız bana daha net fikir verirsiniz :Ben cimri üzerinden www kayraplus.com firmasına yonlendirildim ve 11 Nisan'da telefon aldım bana 27 Mayıs'ta Kayra plus in yetkili servisi olduğunu soyleyen 0850 li point teknik servis adında bir numaradan mesaj geldi mesajda işte şu tarihte www.kayraplus üzerinden aldığıniz telefon tedarikçi hatası yüzünden yenilenmiş garantisiz yurt dışı ürünü gonderilmistir telefonun orjinali ile değişim icin bize ulastiriniz dedi bizde kurumsal numara dan bizim alışveriş yaptığımız yerden mesaj geldiği için gönderdik ve sonra bizi oyaladı göndermedi bir türlü watsap iki numara var 0850 li li ikisindende engellemiş ama ilk aldığım daki kargo ve sipariş numrasi ile ikinci gelen mesaj lar duruyor sizce bu konuyu tüketici hakem çozer mi adlı bir konu mu ??şikayet var da benle aynı onlarca kişi var aynı yontem hep ve www kayraplus .com adresleri erişime kapatılmış

Alpera1, 7 saat önce
*Konunun muhatabı firma ise tüketici hakem heyeti ile çözebilirsin* olacaktı

Alpera1
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:35
Ortada firma yoksa adli olarak müracaat daha mantıklı .
ABlood, 6 saat önce

Verdiğiniz bilgiler için çok sağolun konu kısaca şu şekilde size zahmet okursanız bana daha net fikir verirsiniz :Ben cimri üzerinden www kayraplus.com firmasına yonlendirildim ve 11 Nisan'da telefon aldım bana 27 Mayıs'ta Kayra plus in yetkili servisi olduğunu soyleyen 0850 li point teknik servis adında bir numaradan mesaj geldi mesajda işte şu tarihte www.kayraplus üzerinden aldığıniz telefon tedarikçi hatası yüzünden yenilenmiş garantisiz yurt dışı ürünü gonderilmistir telefonun orjinali ile değişim icin bize ulastiriniz dedi bizde kurumsal numara dan bizim alışveriş yaptığımız yerden mesaj geldiği için gönderdik ve sonra bizi oyaladı göndermedi bir türlü watsap iki numara var 0850 li li ikisindende engellemiş ama ilk aldığım daki kargo ve sipariş numrasi ile ikinci gelen mesaj lar duruyor sizce bu konuyu tüketici hakem çozer mi adlı bir konu mu ??şikayet var da benle aynı onlarca kişi var aynı yontem hep ve www kayraplus .com adresleri erişime kapatılmış


ABlood
04 Haziran 2023 15:40

Peki bu gibi durumda direk savcılık şikayet alır mı? almazsa hangi şubeye gidilmeli şikayet için

birde ben konyadayim ama sürekli il değiştiriyorum her hangi bir ilde sikeyettte bulunabilirmiyim

Alpera1, 6 saat önce
Ortada firma yoksa adli olarak müracaat daha mantıklı .

Alpera1
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:42
Alışverişin gerçekleştiği il en doğrusu , savcılık bu işleri yürütmek için var zaten , bazen sana kağıt verip ilgili polis merkezine de yönlendirebilir
ABlood, 6 saat önce

Peki bu gibi durumda direk savcılık şikayet alır mı? almazsa hangi şubeye gidilmeli şikayet için

birde ben konyadayim ama sürekli il değiştiriyorum her hangi bir ilde sikeyettte bulunabilirmiyim


Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:49
Olay sırayla gidersen dolandırılmış mısın anlarsın once tuketıcı hakem heyetine dekont konusma cıktıları kargodan geldıgın tarih senın gonderdıgın tarih seni arayan tarih mesajlar hepsini kac dk konusmus sun telefondan ekran goruntılerını al basvur firmadan sikayetci ol 2 aya sonuclanır. Haklı bulunursan firma paranı oder yada icra yoluyla alırsın. Bu arada geri gonderırken iade kodu almışsındır heralde kendin parayla yollamadın iade kodu ile yolladın ise bunu da tek tek delil olarak sun. Ben zamanında blendır aldım kırık geldi. Sonra hemen iade ettim. Sonra firma ikinci el olacahı ıcın kabul etmeyiz dedi. O bana ben ona trend yoldan yollayıp durduk 3 ay sonra sikayetci oldun tuketıcı hakem heyetine kazandım faiziyle aldım paramı. Uzerıne de blendır bende kaldı :)

ABlood
04 Haziran 2023 21:56

Ben iade kodu falan almadım direk firma üzerine MNG kargo şubesine yolladım görüntü vardır kargo şirketinde hakem heyeti kendini aşarsa savcılığa bildirir mi

Birde bu firmada şikayet varda 10 larca şikayet var dava açan var bunu lehime kullanabilir miyim

Sadeceinsan65, 6 saat önce
Olay sırayla gidersen dolandırılmış mısın anlarsın once tuketıcı hakem heyetine dekont konusma cıktıları kargodan geldıgın tarih senın gonderdıgın tarih seni arayan tarih mesajlar hepsini kac dk konusmus sun telefondan ekran goruntılerını al basvur firmadan sikayetci ol 2 aya sonuclanır. Haklı bulunursan firma paranı oder yada icra yoluyla alırsın. Bu arada geri gonderırken iade kodu almışsındır heralde kendin parayla yollamadın iade kodu ile yolladın ise bunu da tek tek delil olarak sun. Ben zamanında blendır aldım kırık geldi. Sonra hemen iade ettim. Sonra firma ikinci el olacahı ıcın kabul etmeyiz dedi. O bana ben ona trend yoldan yollayıp durduk 3 ay sonra sikayetci oldun tuketıcı hakem heyetine kazandım faiziyle aldım paramı. Uzerıne de blendır bende kaldı :)
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