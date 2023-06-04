Kurumsal firma aracılığıyla dolandirildim !! Ne yapılabilir

İl önce geçmiş olsun . Seni tel iadesi için arayan numara bahsettiğin firmanın numarası mı onu kontrol et önce eğer hariçten bir numaraysa o numarayı sakın kaybetme şikayette bulunacaksan konunun şüphelisi o numaranın kayıtlı olduğu kişi olacak , eğer firma numarası ise arayıp konuyla alakalı şikayet kaydı oluşturup , seni aradıklarında yaptığın görüşmenin kayda alınıp alınmadığını teyit et , eğer konunun muhatabı tüketici hakem heyeti ise hakem heyeti ile çözebilirsin , yok başka bir şahıssa adli olarak şikayette bulunacaksın iletişimin tespitine rıza verip savcılık kanalıyla konuyu çözmeye çalışacaksın

İl önce geçmiş olsun . Seni tel iadesi için arayan numara bahsettiğin firmanın numarası mı onu kontrol et önce eğer hariçten bir numaraysa o numarayı sakın kaybetme şikayette bulunacaksan konunun şüphelisi o numaranın kayıtlı olduğu kişi olacak , eğer firma numarası ise arayıp konuyla alakalı şikayet kaydı oluşturup , seni aradıklarında yaptığın görüşmenin kayda alınıp alınmadığını teyit et , eğer konunun muhatabı tüketici hakem heyeti ise hakem heyeti ile çözebilirsin , yok başka bir şahıssa adli olarak şikayette bulunacaksın iletişimin tespitine rıza verip savcılık kanalıyla konuyu çözmeye çalışacaksın