Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 09:49
Rapor

Arkadaslar 4b sozlesmeli olarak atandim ilk gun gidemedim oryantasyon egitimine rapor istediler ama aile hekimi yanlis rapor verdi bunu kuruma verdim kurum kabul etmiyor ve tutanak tutacagiz diyor ne yapmaliyim yada boyle birsey varmi şimdiden teşekkürler


yldrcell
Şef
04 Haziran 2023 17:08

böyle bişey var . kabul etmeyebilir


Kippi
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:56

Sonuc ne olur peki nasil bir yol izlerler

yldrcell, 5 saat önce

böyle bişey var . kabul etmeyebilir

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