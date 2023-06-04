Yüz kızartıcı suçtan 15 yaşında hagb alan memur olabilir mi ?

2006 yılında 15 yaşında iken yüz kızartıcı suçtan hagb aldım. 5 sene denetimli serbestlik verilmişdi. Üzerinden 17 sene geçti başka da hiç bir dosyam olmadı .Nisan Ayında sağlık bakanlığını atandım güvenlik soruşturmasını bekliyorum. Acaba bir sıkıntı çıkar mı ?

2006 yılında 15 yaşında iken yüz kızartıcı suçtan hagb aldım. 5 sene denetimli serbestlik verilmişdi. Üzerinden 17 sene geçti başka da hiç bir dosyam olmadı .Nisan Ayında sağlık bakanlığını atandım güvenlik soruşturmasını bekliyorum. Acaba bir sıkıntı çıkar mı ?