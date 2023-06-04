Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 10:39
Harcırah hesaplama
Nasıl yapılır

Minnakpolis
Aday Memur
04 Haziran 2023 11:59

Yol eşittir hız bölü zaman


akin13030
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 12:02
Al işte karaktere bak böyle adamlar bu mesleği yapıyor .. ya da polis bile değildir ama cahil olduğu belli kafa yok
Minnakpolis, 10 saat önce

Yol eşittir hız bölü zaman


PoliceOkan
Aday Memur
04 Haziran 2023 12:19

Memurlar nette harcırah hesaplama yeri var oradan yapabilirsiniz

Toplam 3 mesaj

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